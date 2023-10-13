Меган есть, куда вернуться: в Америке снимут новые серии «Форс-мажоров»

Минувшим летом сериал «Форс-мажоры» 12 недель продержался в лидерах по просмотрам на американских стриминговых сервисах. Запахло деньгами, и вот прошла новость о том, что в этой франшизе появится новый сериал.

Отмечается, что это будет не перезагрузка и не продолжение. Картина представит новых персонажей и новую сюжетную коллизию, но действие будет проходить в одной вселенной с оригинальным сериалом. Только если раньше местом действия был Нью-Йорк, то теперь события развернуться в Лос-Анджелесе.

Как передает издание THR, создатель «Форс-мажоров» (Suits) Аарон Корш находится на ранней стадии разработки нового сериала для компании NBCUniversal. Будет ли у этого проекта какой-либо потенциал кроссовера с оригиналом – это вопрос, который предстоит решить гораздо позже.

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Любопытная новость на фоне слухов о том, что звезда «Форс-мажоров» Меган Маркл может вернуться в кино. Напомним, сериал про юристов с ее участием выходил в 2011-2019 годах. В последних двух из девяти сезонов актриса не появлялась, так как вышла замуж за британского принца Гарри.