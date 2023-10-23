На большой высоте и с обилием животных: как снимается сериал «Сальто-Мортале» с участием братьев Запашных

Аскольд Запашный: «Телевидение и кино грешат жесткими стереотиами о цирке!»

К разговору присоединяется и художественный руководитель Большого московского государственного цирка, дрессировщик и актер сериала Аскольд Запашный.

- Как вам работается с братом?

- Мы с братом сделали много непрофильных проектов, которые не относятся к цирку напрямую, но тем не менее, пробовали себя в разных амплуа: и как актеры, и как танцоры, много чего было. Так что все хорошо.

- А не приходится ли вам ему подчиняться?

- А зачем мне это делать? У нас ведь смежные профессии: я художественный руководитель, а он директор цирка. Мы шли на эти должности, распределяя свои обязанности на 50%. Так что по большому счету чаще подчиняться приходится ему, а не мне.

Поскольку все, что происходит в цирке, – это художественное произведение, выходя на манеж, брат слушает все, что я ему скажу. А если речь идет об организационных вопросах, то, наоборот, я слушаю его.

Наша задача – не мериться, кто важнее. Мы с братом всю жизнь проходили через эти этапы. Во-первых, он старше меня на год и два месяца. Но тем не менее, родители всегда нивелировали этот момент.

Наверное, в силу того, что среди братьев папы был разлад, он понимал важность хороших отношений. И боялся, что разногласия перекинутся на нас, поэтому и старался сглаживать углы, заставляющие одного брата смотреть на другого свысока или же наоборот. И поэтому нас фактически воспитывали как близнецов.

Ну а когда уже мы стали заниматься руководством цирка, мы распределяли обязанности, понимая, что никакое управление не должно бить ни по чьему самолюбию. К тому же я всегда больше тяготел к искусству и креативу, а Эдгард наоборот – к организационным вопросам, что также сыграло свою роль.

Мы движемся в одном направлении и создаем все то, что нужно не нам, а в первую очередь – коллективу, цирку в целом.