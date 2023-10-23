На большой высоте и с обилием животных: как снимается сериал «Сальто-Мортале» с участием братьев Запашных

В Москве проходят съемки сериала «Сальто-Мортале», посвященного цирковым будням. По словам сопродюсера проекта Эдгарда Запашного, в этой картине закулисье цирка будет показано без шаблонов и стереотипов.
А еще в кадре обязательно появятся медведи, кенгуру, крокодилы, шимпанзе и другие четвероногие актеры. Также зрители увидят фокусы с горящим гробом и трюки на десятиметровой высоте.
В новом сезоне сериал покажет телеканал СТС.
Корреспондент Telepogramma.pro побывала на съемках многосерийной картины в Большом московском государственном цирке на проспекте Вернадского.
Актер Илья Сигалов: «У нас с макакой Читой любовь!»
Итак, мы проходим на арену, где полным ходом идет съемочный процесс. Снимается сцена, когда актер Илья Сигалов должен выполнить сложный трюк.
Илья играет одного из главных героев ленты – Валика, который попадает в цирк на исправительные работы наряду с детдомовцем Тимофеем и бабником Севой. В такой ситуации Валик оказывается по недоразумению – он забыл дома кошелек, не заплатил за беляш, оказался уличенным в воровстве продавцом и теперь убегает от полицейских.
Илья Сигалов. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
По словам Сигалова, его герой – это маменькин сынок, который, попав в подобные обстоятельства, становится только мужественнее и начинает принимать самостоятельные решения. Всем трем героям предстоит не только повзрослеть, но и овладеть базовыми навыками какого-нибудь циркового жанра.
Кто-то становится фокусником, кто-то – дрессировщиком, кто-то - акробатом. Илья же больше выступает в роли конферансье, но для него не чужда и дрессура.
Как рассказал артист, на съемках он познакомился с обезьянкой – макакой Читой.
«И у нас с ней любовь, - поделился Илья. – Также мы снимались в одном кадре со львом. Но Эдгард Запашный все контролировал. Довелось увидеть и зебру, и кенгуру. Запомнил я и смену, когда мы выходили на улицу со слонами. Однако в основном я контактировал с макакой».
По словам актера, перед съемками его предупредили, что Чита может проявить агрессию, даже если ей не понравится ваш взгляд. Впрочем, для успокоения примата достаточно только отвернуться. А поскольку Илья четко следовал этим указаниям, обезьяна проявляла по отношению к нему нежность.
17-летнему актеру довелось выполнять и каскадерские трюки. Так, его подвешивали на тросе под купол цирка на несколько метров.
Это уже не первая работа Ильи в кино. Но интересно, что он учится не на актерском факультете, а в Химико-технологическом университете им. Менделеева.
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Актриса Ника Вигель: «Тигрица постоянно на нас охотилась и прыгала на клетку!»
А вот актриса Ника Вигель сыграла танцовщицу кордебалета, влюбленную в главного героя Тимофея. По словам артистки, поскольку она с детства занималась всеми видами танцев, особых сложностей на съемках у нее не возникало.
Как рассказала Ника, некоторые сцены снимались в Самаре, куда приехал итальянский цирк. И местные животные, соответственно, больше понимали язык Тото Кутуньо.
Ника Вигель. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«У нас была сцена, когда мы забираем у тигрицы мясо, - поясняет Ника. – Так вот, она постоянно на нас охотилась и прыгала на клетку. Когда она суетилась и снова туда-сюда, у меня дрожало сердце. Но несмотря на страх перед тиграми, мне то и дело хотелось и погладить их».
Эдгард Запашный: «Работа с животными – это всегда сложно и интересно!»
По словам сопродюсера проекта, дрессировщика и генерального директора Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного, в сериале вообще очень большое разнообразие животных, начиная от американских бизонов и заканчивая зебрами, страусами, кенгуру, слонами, львами.
«Каждый раз планируя новые кадры, группа сталкивается с тем, что необходимо сделать не один-два дубля, как это обычно принято, а гораздо больше. Потому что работа с животными – это всегда сложно и интересно, - поясняет дрессировщик. - Кстати, понимая степень опасности съемок с четвероногими мы проводили репетиции с актерами, что заняло несколько недель».
Как говорит Эдгард Запашный, около 70-80% российских сериалов и фильмов было снято с участием животных цирка на проспекте Вернадского. Так что все они с актерским опытом.
Как поясняет Запашный, сериал снимается в Самаре (Самарский Государственный цирк), Москве.
По словам дрессировщика и продюсера, на прошлой неделе снималась сцена, в которой появятся сразу 50-60 артистов Большого Московского цирка.
«Конечно, самые сложные сцены делают исполнители высшей категории. Кто-то кого-то дублирует, кто-то играет самого себя, но не пользоваться нашим людским потенциалом было бы неправильно», - поясняет Эдгард Запашный.
Эдгард Запашный. Фото: телеканал СТС
Кстати, кино снимается не на обычном манеже, а на сцене шоу Владислава Гончарова «Королевство» стоимостью 200 миллионов рублей. Оказывается, пока шла подготовка к съемкам, в цирке на проспекте Вернадского появился этот проект. Поэтому сериал адаптировали именно под эту сцену, кстати, под которой находится более 500 тонн воды.
В сериале задействован звездный актерский состав: Виталий Хаев, Елена Валюшкина, Николай Добрынин, Владимир Стержаков, Сергей Рост и многие другие известные артисты.
Кстати, у актера Николая Добрынина уже есть опыт съемки в сериале о цирке. Так, он принимал участие в создании сериала «Маргарита Назарова» об известной дрессировщице. А главной задачей актеров этого проекта было сниматься без дублеров.
По словам Эдгарда Запашного, артисты заходили в клетки к хищникам и рисковали своими жизнями. Неудивительно, что после выхода сериала на экраны Ольга Погодина получила звание народной артистки России.
Аскольд Запашный: «Телевидение и кино грешат жесткими стереотиами о цирке!»
К разговору присоединяется и художественный руководитель Большого московского государственного цирка, дрессировщик и актер сериала Аскольд Запашный.
- Как вам работается с братом?
- Мы с братом сделали много непрофильных проектов, которые не относятся к цирку напрямую, но тем не менее, пробовали себя в разных амплуа: и как актеры, и как танцоры, много чего было. Так что все хорошо.
- А не приходится ли вам ему подчиняться?
- А зачем мне это делать? У нас ведь смежные профессии: я художественный руководитель, а он директор цирка. Мы шли на эти должности, распределяя свои обязанности на 50%. Так что по большому счету чаще подчиняться приходится ему, а не мне.
Поскольку все, что происходит в цирке, – это художественное произведение, выходя на манеж, брат слушает все, что я ему скажу. А если речь идет об организационных вопросах, то, наоборот, я слушаю его.
Наша задача – не мериться, кто важнее. Мы с братом всю жизнь проходили через эти этапы. Во-первых, он старше меня на год и два месяца. Но тем не менее, родители всегда нивелировали этот момент.
Наверное, в силу того, что среди братьев папы был разлад, он понимал важность хороших отношений. И боялся, что разногласия перекинутся на нас, поэтому и старался сглаживать углы, заставляющие одного брата смотреть на другого свысока или же наоборот. И поэтому нас фактически воспитывали как близнецов.
Ну а когда уже мы стали заниматься руководством цирка, мы распределяли обязанности, понимая, что никакое управление не должно бить ни по чьему самолюбию. К тому же я всегда больше тяготел к искусству и креативу, а Эдгард наоборот – к организационным вопросам, что также сыграло свою роль.
Мы движемся в одном направлении и создаем все то, что нужно не нам, а в первую очередь – коллективу, цирку в целом.
Аскольд Запашный. Фото: телеканал СТС
- А в дрессуре тоже есть какое-то распределение?
- У нас тигры больше с Эдгардом, львы – со мной. Так сложилось в силу психотипов и темпераментов. Львы – это стадные животные, с которыми нужно проводить очень много времени, поэтому они больше тянутся к тем, кто потерпеливее и поспокойнее. А брат – человек взрывной и не очень терпеливый.
Поэтому он быстро освободил эту территорию, сказав: «Ты занимайся львами, а я - тиграми». Но мы не делим на черное и белое, мол, если ты занимаешься одними животными, то я - другими. Просто существуют приоритеты в зависимости от того, у кого что лучше получается.
К тому же есть стереотип, что мы с братом занимаемся только дрессурой, но это не так. Мы работаем в разных жанрах и с большим количеством людей.
- Номера, которые зрители увидят в сериале, создаются по сценарию или же уже используются в цирке?
- Одни номера вписаны в сценарии, а кусочки других используются в представлении.
На съемках сериала «Сальто-Мортале». Фото: телеканал СТС
- Что бы вы хотели показать зрителю в проекте «Сальто-мортале»?
- То, что я точно не хотел бы увидеть в этом сериале, так это шаблонное представление о цирке, поскольку телевидение и кино грешат жесткими стереотипами.
У нас был пример, когда один телеканал делал фильм про цирк. Так вот, в ходе съемок киношники учили нас, как работать на манеже и говорили: «Вам нужно репетировать, чтобы здесь у вас стоял медведь, тут кто-то летал, а здесь бегал». Мы объясняем, что так нельзя делать по технике безопасности, но им ведь нужно для видеоряда.
И обсуждая наш сериал с продюсерами, мы говорили, что примем участие в съемках только при условии, если такие вещи будут нивелированы. Мол, вы не будете показывать все так, как вам кажется, поскольку вообще не имеете никакого представления о цирке.
И даже если вам нужны такие сценарные ходы, то не стоит их использовать, поскольку это сильно дискредитирует цирк. А что касается сериала «Сальто-Мортале», нам бы хотелось, чтобы получилось кино развлекательного формата, которое бы не шло во вред цирковому искусству.
Ведь иногда возникает впечатление, что киношникам не интересен современный цирк, им опять же хочется эксплуатировать знакомые шаблоны про шапито, где клоуны бегают с красными носами, а медведи ездят на велосипедах.
В цирках огромное количество судеб и необычных людей. Вот что еще хочется показать!
- А уже есть какие-то идеи?
- Например, мы хотели бы сделать фильм о судьбе дрессировщика Виталия Смолянца, работающего с группой львов и потерявшего ноги при трагической случайности.
Дело происходило зимой. Увидев на трассе человека, лежащего в снегу, он выбежал из своей машины, чтобы убрать его с дороги, поскольку понимал, что в такую вьюгу несчастного просто переедут. И получилось так, что когда Виталий перебрасывал пострадавшего, ему просто перебило обе ноги.
Но потом он все равно вернулся в профессию, работал со львами уже с двумя ампутированными ногами. Это удивительная история, аналогов которой нет в мире. И таких историй великое множество. Вот как раз о них и хотелось бы говорить.