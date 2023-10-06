«В тысячу раз красивее, чем Хюррем»: как сейчас выглядит 42-летняя Нур Феттахоглу — Махидевран султан

Нур Феттахоглу — 42 года! Актриса снискала любовь поклонников в Турции и за ее пределами, снявшись в сериале «Великолепный век». Ей досталась главная роль: актриса сыграла Махидевран султан.

В одном из интервью Нур Феттахоглу призналась, что каждый раз удивлялась глупости своей героини, когда читала сценарий. Хотя Махидевран султан и была куда красивей многих наложниц в гареме, она все же не обладала особой мудростью. В отличие от той же Хюррем султан (ее сыграла Мерьем Узерли). Славянская рабыня сделала все, чтобы отдалить султана Сулеймана от Махидевран и ее сына — шехзаде Мустафы.

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