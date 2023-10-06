«В тысячу раз красивее, чем Хюррем»: как сейчас выглядит 42-летняя Нур Феттахоглу — Махидевран султан

Нур Феттахоглу — 42 года! Актриса снискала любовь поклонников в Турции и за ее пределами, снявшись в сериале «Великолепный век». Ей досталась главная роль: актриса сыграла Махидевран султан.
В одном из интервью Нур Феттахоглу призналась, что каждый раз удивлялась глупости своей героини, когда читала сценарий. Хотя Махидевран султан и была куда красивей многих наложниц в гареме, она все же не обладала особой мудростью. В отличие от той же Хюррем султан (ее сыграла Мерьем Узерли). Славянская рабыня сделала все, чтобы отдалить султана Сулеймана от Махидевран и ее сына — шехзаде Мустафы.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Нур Феттахоглу в образе Махидевран султан с Халитом Эргенчем. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Нур Феттахоглу стала медово-рыжей. Фото: личный архив
Нур Феттахоглу одна воспитывает дочку Элису Гюзин. С отцом девочки бизнесменом Левентом Везироглу, который был старше актрисы на четырнадцать лет, она поддерживает дружеские отношения. Все-таки у бывших супругов есть общий ребенок. Кстати, со своим теперь уже экс-мужем Нур Феттахоглу расходилась дважды. Они успели пожить отдельно друг от друга еще до беременности актрисы, а потом сошлись. Второй развод стал окончательным, инициатива принадлежала Нур, причину она так и не назвала.
Многие поклонники отмечают, что актриса до сих пор может похвастаться моложавой внешностью. Хотя с момента выхода на экран последнего сезона сериала «Великолепный век» прошло уже почти 10 лет, Нур Феттахоглу мало изменилась внешне. Она все еще молода. Актриса щеголяет в эффектных нарядах, демонстрируя стройную фигуру на зависть топ-моделям.
«Такая хорошенькая!», «Любимая Махидевран султан», «Поначалу она такая нервная была, все султана к Хюррем ревновала! А потом уже занялась сыном его будущим как заботливая и любящая мать», «Из нее получилась бы лучшая Валиде», «В тысячу раз красивее, чем Хюррем», «Почему султан перестал замечать Махидевран? Она была такой красавицей», — пишут фолловеры.