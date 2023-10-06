«У меня отобрали власть, но я ее вернула»: по мемуарам Пэрис Хилтон снимут сериал

Мемуары Пэрис Хилтон 2023 года будут экранизированы в формате сериала. Права на книгу «Пэрис: мемуары» купила киностудия A24. Сумма сделки была шестизначной.

Об этом сообщает издание Deadline, отмечая, что продюсированием картины также займутся сестры-актрисы Эль и Дакоты Фэннинг. Вероятно, кто-то из них сыграет саму Пэрис в молодости.

В мемуарах Хилтон подробно описывает свое травмирующее прошлое, взлет карьеры в поп-культуре, борьбу с дефицитом внимания и многое другое.

«Я написала эту книгу, чтобы понять свое место в переломный момент: технологического ренессанса, эпохи влиятельных лиц, — пояснила светская львица в аннотации. — Я также написала эту книгу, чтобы мир мог узнать, кто я сегодня». «Я сосредоточилась на ключевых аспектах своей жизни, которые привели к тому, чем я больше всего горжусь – как у меня отобрали власть и как я ее вернула, как я построила процветающий бизнес, брак и семью».

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Напомним, на протяжении многих лет девушка пыталась выйти замуж, но все помолвки срывались. Пэрис сыграла свадьбу и стала мамой только к 40 годам, незадолго до написания мемуаров.