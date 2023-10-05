Они возвращаются: российские онлайн-кинотеатры ведут переговоры о покупке классики мыльных опер

В российских онлайн-кинотеатрах скоро появится нестареющая классика мексиканских и бразильских мыльных опер. Речь идет о сериалах «Дикая роза», «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут», «Просто Мария», «Клон» и других подобных картинах. Все основные платформы в РФ ведут переговоры о приобретении прав на их показ в нашей стране.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в отрасли онлайн-развлечений. Представители ряда видеосервисов подтвердили журналистам данную информацию.

Помимо культовых лент, популярных в 90-е годы, обсуждается покупка прав и на новые латиноамериканские проекты, которые могут приглянуться зрителям на волне популярности турецких сериалов.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Отмечается, что страны Латинской Америки заинтересованы работать с российскими онлайн-кинотеатрами, однако опасаются санкций со стороны США, поэтому не афишируют готовящиеся сделки.