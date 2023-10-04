Это же Фериде! Как сейчас выглядит 60-летняя Айдан Шенер из сериала «Королек — птичка певчая»

Айдан Шенер — 60 лет! Красавицу актрису любят и знают не только в Турции, но и за ее пределами. Так, звезда сериала «Королек — птичка певчая» полюбилась и поклонникам в России. Ее до сих пор считают одной из самых красивых актрис Турции. И это не удивительно! Айдан Шенер практически не изменилась, стала даже краше.
За историей любви Фериде и Кямрана с замиранием сердца следили все телезрители. Они негодовали и сердились, когда любимый предал Фериде. Зрители ликовали и смахивали слезинки, когда та сбежала накануне свадьбы и устроилась учительницей в сельской школе. Воссоединение влюбленных спустя годы и вовсе стало самым трогательным моментом во всем сериале.
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Айдан Шенер в образе Фериде ханым. Фото: кадр из сериала «Королек — птичка певчая»
Айдан Шенер по-прежнему хороша собой. Фото: личный архив
Айдан Шенер может позволить себе фотосессию в купальнике. Фото: личный архив
Айдан Шенер до сих пор остается признанной красавицей в Турции. К ее образу добавилась элегантность, стать, утонченность и чувственность. Актриса тщательно следит за своим имиджем и стилем. На лице мизер морщин, она всегда ухоженная и одета с иголочки. Поклонники недоумевают, в чем секрет красавицы-турчанки. Она словно остановила время.
«Такая хорошенькая!», «Совсем не изменилась», «Как будто знает секрет молодильных яблочек», «Любимая Фериде!», «Как бы хотелось увидеть продолжение истории Фериде и Кямрана», «Такая трогательная Фериде», — пишут фолловеры.