Это же Фериде! Как сейчас выглядит 60-летняя Айдан Шенер из сериала «Королек — птичка певчая»

Айдан Шенер — 60 лет! Красавицу актрису любят и знают не только в Турции, но и за ее пределами. Так, звезда сериала «Королек — птичка певчая» полюбилась и поклонникам в России. Ее до сих пор считают одной из самых красивых актрис Турции. И это не удивительно! Айдан Шенер практически не изменилась, стала даже краше.

За историей любви Фериде и Кямрана с замиранием сердца следили все телезрители. Они негодовали и сердились, когда любимый предал Фериде. Зрители ликовали и смахивали слезинки, когда та сбежала накануне свадьбы и устроилась учительницей в сельской школе. Воссоединение влюбленных спустя годы и вовсе стало самым трогательным моментом во всем сериале.

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