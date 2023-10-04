Почему Махидевран люто ненавидела Хюррем — с чем султанша так и не смогла смириться

Махидевран султан, по мнению некоторых историков, недолюбливала и враждовала с Хюррем султан вовсе не из-за любви султана Сулеймана. Единственное, что заботило невестку Валиде султан, так это судьба ее единственного сына — шехзаде Мустафы.

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Махидевран султан прекрасно понимала, какую власть заполучила Хюррем султан, родив падишаху пятерых детей. Из них у славянской фаворитки султана Сулеймана было четверо сыновей — шехзаде Мехмет, шехзаде Селим, шехзаде Баязид и шехзаде Джихангир. Любимым ребенком повелителя всего считалась дочка — Михримах султан.