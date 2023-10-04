Почему Махидевран люто ненавидела Хюррем — с чем султанша так и не смогла смириться

Махидевран султан, по мнению некоторых историков, недолюбливала и враждовала с Хюррем султан вовсе не из-за любви султана Сулеймана. Единственное, что заботило невестку Валиде султан, так это судьба ее единственного сына — шехзаде Мустафы.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Махидевран султан прекрасно понимала, какую власть заполучила Хюррем султан, родив падишаху пятерых детей. Из них у славянской фаворитки султана Сулеймана было четверо сыновей — шехзаде Мехмет, шехзаде Селим, шехзаде Баязид и шехзаде Джихангир. Любимым ребенком повелителя всего считалась дочка — Михримах султан.
Нур Феттахоглу в образе Махидевран султан с Мерьем Узерли и Селен Озтюрк. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Махидевран султан завидовала своей сопернице в том, что та управляла гаремом после смерти Валиде султан. Обижало черкешенку и то, что султан Сулейман доверял Хюррем султан государственные тайны, советовался с ней в вопросах политики и дипломатии. Уступая Махидевран султан в красоте, славянская фаворитка падишаха обладала мудростью, тонким умом, она легко училась и схватывала все налету. Султан Сулейман доверял ее проницательности и часто обсуждал с Хюррем султан государственные дела. Разумеется, к таким беседам Махидевран султан не допускалась.