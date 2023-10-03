«Возможность попробовать совершенно другую жизнь»: стартовали съемки сериала с Полиной Гагариной в главной роли

История популярного сериала Start «Бывшие» закончилась, но автор идеи и генеральный продюсер проект Алексей Троцюк вместе с командой сценаристов решили, что линия одной из героинь финального сезона осталась не раскрыта. Это послужило предпосылкой для создания нового проекта — «Красные линии» с Полиной Гагариной в главной роли, съемки которого стартовали в Москве 2 октября.

В «Бывших» дерзкая писательница и популярный коуч с миллионами подписчиков Елена Берн (Гагарина) появляется пике успеха. Но что ей пришлось преодолеть с того момента, когда она решила бросить все и отправиться в Москву ради мечты — издать роман и познакомиться со своим кумиром? Действие «Красных линий» развернется за три года до финала «Бывших» и раскроет секрет вместе с ценой стремительного взлета.

«Тетя Лена получилась очень интересным и драматичным персонажем, и после съемок третьего сезона «Бывших» мы с продюсером Алексеем Троцюком начали думать о раскрытии героини, захотелось представить, какой могла быть ее жизнь до событий в сериале», — рассказала Полина Гагарина. «Появление спин-оффа — это вызов для меня как для актрисы. А как для человека — это возможность попробовать совершенно другую жизнь абсолютно легально. Без оглядки на мою первую профессию».

К своей роли литературного агента и мужа главной героини вернулся уже знакомый зрителям франшизы Ростислав Бершауэр. Также в новом сериале заняты Александра Флоринская, Алексей Маклаков и Илья Любимов. Последний играет роль того самого кумира главной героини.