Тимур Батрутдинов пристроился работать в тюрьму в продолжении сериала «Бедный олигарх»

16 октября на телеканале ТНТ выйдет продолжение авантюрной комедии с Владимиром Сычевым и Максимом Лагашкиным «Бедный олигарх».

Во втором сезоне резко потерявший свое состояние бизнесмен Виктор Гнида и его верный дворецкий Адам окажутся за решеткой в Англии, где их ждут терки с местными бандами, попытки побега и открытая война с надзирателем. Однако русский олигарх не нигде пропадет.

В продолжении сериала в актерском составе появились новички: надзирателя-русофоба сыграл Тимур Батрутдинов, заключенных лондонской колонии — Дмитрий Пухляш Красилов и Роман Юнусов, молодую адвокатессу — Янина Студилина. В режиссерском кресле остался постановщик первого сезона Гайк Асатрян.