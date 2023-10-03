Тимур Батрутдинов пристроился работать в тюрьму в продолжении сериала «Бедный олигарх»

16 октября на телеканале ТНТ выйдет продолжение авантюрной комедии с Владимиром Сычевым и Максимом Лагашкиным «Бедный олигарх».
Во втором сезоне резко потерявший свое состояние бизнесмен Виктор Гнида и его верный дворецкий Адам окажутся за решеткой в Англии, где их ждут терки с местными бандами, попытки побега и открытая война с надзирателем. Однако русский олигарх не нигде пропадет.
В продолжении сериала в актерском составе появились новички: надзирателя-русофоба сыграл Тимур Батрутдинов, заключенных лондонской колонии — Дмитрий Пухляш Красилов и Роман Юнусов, молодую адвокатессу — Янина Студилина. В режиссерском кресле остался постановщик первого сезона Гайк Асатрян.
«Наш сериал для образованного зрителя. На первый взгляд это легкая комедия, но темы, которые затрагиваются внутри — политические и моральные, — для зрителей, которые понимают, что происходит в мире в последние два года и чувствуют мировой абьюз по отношению к России», — говорит продюсер проекта Сарик Андреасян.
«На мой взгляд, во втором сезоне эта тема раскрыта более полно и правильно. Когда вы посмотрите сериал, вы поймете, что тюрьма в сериале — это в какой-то степени политическая карта мира, и то, что происходит там, происходит и с нами в реальном мире».
«На площадке было очень весело, потому что у нас появилось большое количество новых персонажей, которых играют прекрасные актеры и комики, так что можно смело утверждать, что планку юмора мы повысили», — добавляет Максим Лагашкин.
«Первый сезон был своеобразным экспериментом, и лично мне приятно, что проект тепло приняли, продлив ему жизнь. И я уверен, что второй сезон тоже сможет вас удивить».
Смотрите продолжение сериала «Бедный олигарх» — с 16 октября в 21:00 на канале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier.