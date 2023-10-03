Стали одной семьей: актеры из «Великолепного века», которые подружились и стали не разлей вода

Съемки турецкого сериала «Великолепный век» шли несколько лет. Из сезона в сезон актерский состав проекта практически не менялся. За эти годы сыгравшие в сериале дети успели вырасти. Многие актеры общаются между собой до сих пор. Они подружились и буквально породнились. Кому-то посчастливилось вновь встретиться на одной съемочной площадке, но уже на других проектах.

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