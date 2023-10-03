Стали одной семьей: актеры из «Великолепного века», которые подружились и стали не разлей вода

Съемки турецкого сериала «Великолепный век» шли несколько лет. Из сезона в сезон актерский состав проекта практически не менялся. За эти годы сыгравшие в сериале дети успели вырасти. Многие актеры общаются между собой до сих пор. Они подружились и буквально породнились. Кому-то посчастливилось вновь встретиться на одной съемочной площадке, но уже на других проектах.
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Сельма Эргеч и Джансу Дере. Фото: личный архив
Сельма Эргеч до сих пор общается с Джансу Дере. Актрисы стали близкими подругами, даже вместе отдыхают и путешествуют. Недавно побывали в Мадриде.
Фелиз Ахмет и Селим Байрактар. Фото: личный архив
А эта парочка стала любимой у поклонников. Фелиз Ахмет сыграла Нигяр-калфу, а Селим Байрактар — Сюмбюля-агу. Оба дружат и общаются вне съемочной площадки сериала «Великолепный век». А ведь прошло уже почти 10 лет.
Джансу Дере, Сельма Эргеч и Нур Феттахоглу. Фото: личный архив
Нур Феттахоглу, которая сыграла Махидевран султан, подружилась с Сельмой Эргеч и Джансу Дере. А на съемках сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу поздравляла с днем рождения Мерьем Узерли, две актрисы по-дружеские обнимались и смеялись. Ну а враждовали они только в сериале. В обычной жизни общались по-дружески.
Арас Булут Ийнемли и Энгин Озтюрк. Фото: личный архив
Шехзаде Селим и шехзаде Баязид в сериале не переваривали друг друга, а в обычной жизни актеры очень дружны. Арас Булут Ийнемли легко нашел общий язык с Энгином Озтюрком. Их связывает братская дружка.