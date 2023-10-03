Бизнес прет — время расширяться: сериал «Ресторан по понятиям» заходит на третий сезон

Канал ТНТ объявил о старте съемок третьего сезона криминальной комедии «Ресторан по понятиям». В новых сериях четверку главных героев — Шустрого, Кощея, Кувалду и Кильку — ждет расширение бизнеса и очередные испытания в личной жизни. Кроме того, к проекту присоединился Гоша Куценко, который сыграет бизнес-партнера пацанов.
По сюжету старый приятель предложит «рестораторам» проверенную схему работы на фудкорте торгового центра. Но насколько она честная, героям еще предстоит узнать. Параллельно Шустрый готовится к рождению ребенка, Кощей неожиданно встречает взрослого сына, а Кувалда готовится дать большой сольный концерт.
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«Ресторан по понятиям». Фото: канал ТНТ
В продолжении сериала к своим ролям вернулись Владимир Вдовиченков, Владимир Сычев, Дмитрий Дюжев и Иван Кокорин. За режиссуру отвечает постановщик двух первых сезонов Давид Дадунашвили, продюсеры проекта — Сарик и Гевонд Андреасяны.
«Ресторан по понятиям» — это довольно уникальная история в том плане, что вы можете включить любой сезон и, может быть, даже любую серию, и вам всегда будет над чем посмеяться, и вы сможете довольно быстро втянуться в сюжет и понимать, что происходит», — говорит Сарик Андреасян.
«Так что если вы даже не видели предыдущие два сезона, то обязательно посмотрите третий. Уверен, он сможет вас приятно удивить, и эта вселенная затянет вас так, что оторваться от наших обаятельных героев будет уже сложно».
Премьера третьего сезона «Ресторана по понятиям» состоится на канале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier.