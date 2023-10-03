Бизнес прет — время расширяться: сериал «Ресторан по понятиям» заходит на третий сезон

Канал ТНТ объявил о старте съемок третьего сезона криминальной комедии «Ресторан по понятиям». В новых сериях четверку главных героев — Шустрого, Кощея, Кувалду и Кильку — ждет расширение бизнеса и очередные испытания в личной жизни. Кроме того, к проекту присоединился Гоша Куценко, который сыграет бизнес-партнера пацанов.

По сюжету старый приятель предложит «рестораторам» проверенную схему работы на фудкорте торгового центра. Но насколько она честная, героям еще предстоит узнать. Параллельно Шустрый готовится к рождению ребенка, Кощей неожиданно встречает взрослого сына, а Кувалда готовится дать большой сольный концерт.

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