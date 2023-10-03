«Сулейман ее тут же спровадил, случая ждал!»: как сейчас выглядит 42-летняя Джансу Дере — Фирузе хатун

Джансу Дере — 42 года! Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» обзавелась армий поклонников, сыграв Фирузе хатун. Одни восхищались стройностью и красотой Джансу, а вторые — наоборот, критиковали красавицу-турчанку, восхваляя внешние данные Мерьем Узерли. Поклонники Хюррем султан негодовали, когда сценаристы ввели в сериал персиянку Фирузе хатун. Телезрители не могли поверить, что султан Сулейман мог влюбиться в другую.

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