«Сулейман ее тут же спровадил, случая ждал!»: как сейчас выглядит 42-летняя Джансу Дере — Фирузе хатун

Джансу Дере — 42 года! Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» обзавелась армий поклонников, сыграв Фирузе хатун. Одни восхищались стройностью и красотой Джансу, а вторые — наоборот, критиковали красавицу-турчанку, восхваляя внешние данные Мерьем Узерли. Поклонники Хюррем султан негодовали, когда сценаристы ввели в сериал персиянку Фирузе хатун. Телезрители не могли поверить, что султан Сулейман мог влюбиться в другую.
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Джансу Дере в образе персиянки Фирузе хатун с Мерьем Узерли. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Джансу Дере с Сельмой Эргеч, которая сыграла Хатидже султан. Фото: личый архив
Джансу Дере может похвастаться стройной фигурой. Фото: личный архив
Джансу Дере все так же обладает эффектной внешностью, ей не дашь и больше 35 лет. Выглядит она очень молодо. К тому же, актриса может похвастаться стройной фигурой — точеной талией, модельной внешностью.
«Заставила Хюррем страдать и лить слезы», «Фирузе хатун прям строила из себя ангела, а сама врала султану», «Сулейман ее тут же спровадил, случая ждал!», «Вышвырнули из дворца по одному только приказу Хюррем султан», «Султан не очень-то и расстроился», — пишут фолловеры.