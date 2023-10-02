«Махидевран обзавидовалась»: каким поступком султан Сулейман доказал свою любовь к Хюррем

Хюррем султан обладала неограниченной властью в гареме. Для того, чтобы возвысить славянскую фаворитку над другими наложницами, султан Сулейман придумал для нее особый титул — хасеки. Она уступала в своей власти разве что Валиде султан, матери правящего султан. А после ее смерти и вовсе стала единолично управлять гаремом, хотя ее сыновья были еще шехзаде, а титул Валиде султанши получали только в том случае, если один из их сыновей занимал османский престол.
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Мерьем Узерли в образе Хюррем султан с Халитом Эргенчем. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Хюррем султан получала все, о чем просила повелителя. Ради нее он был готов на все. Султан Сулейман нарушал гаремные традиции и устои, если речь заходила о счастье его любимой. А свою искреннюю привязанность к славянской фаворитке падишах не раз доказывал. Он даровал ей свободу, сделав так, что из простой рабыни, Хюррем султан стала властной госпожой.
Но самым главным доказательством любви султана Сулеймана к Хюррем султан стал их никах. Иными слова падишах согласился жениться на бывшей рабыни. Для султанов это было просто неслыханно. Разумеется, после этого власть Хюррем султан возросла и стала прочнее.
«Махидевран о таком могла только мечтать», «Просто какая-то сказочная любовь», «И в те времена умели же так любить! Султан и рабыня, просто сказка какая-то! Она же его на себе женила», «Махидевран обзавидовалась», «Хюррем просто знала, чем брать», «Интересно, какими они были», «Ради нее султан был готов на все», — пишут фолловеры.