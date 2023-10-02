«Махидевран обзавидовалась»: каким поступком султан Сулейман доказал свою любовь к Хюррем

Хюррем султан обладала неограниченной властью в гареме. Для того, чтобы возвысить славянскую фаворитку над другими наложницами, султан Сулейман придумал для нее особый титул — хасеки. Она уступала в своей власти разве что Валиде султан, матери правящего султан. А после ее смерти и вовсе стала единолично управлять гаремом, хотя ее сыновья были еще шехзаде, а титул Валиде султанши получали только в том случае, если один из их сыновей занимал османский престол.

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