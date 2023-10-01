Родила султану Сулейману пятерых детей: нелюбимый ребенок Хюррем — проклинала судьбу

Хюррем султан сумела вытеснить и отобрать власть у Махидевран султан только благодаря тому, что она пользовалась особым расположением падишаха. Долгое время у султана Сулеймана был только один наследник — шехзаде Мустафа. Для династии это было слишком мало, учитывая большую младенческую смертность в ту эпоху.

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Пополняться род Османов стал после появления в гареме Хюррем султан. Она родила пятерых детей, при этом славянская рабыня практически не делала перерывов — рожала почти каждый год, одного ребенка за другим. И в основном мальчиков.