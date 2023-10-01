Родила султану Сулейману пятерых детей: нелюбимый ребенок Хюррем — проклинала судьбу

Хюррем султан сумела вытеснить и отобрать власть у Махидевран султан только благодаря тому, что она пользовалась особым расположением падишаха. Долгое время у султана Сулеймана был только один наследник — шехзаде Мустафа. Для династии это было слишком мало, учитывая большую младенческую смертность в ту эпоху.
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Пополняться род Османов стал после появления в гареме Хюррем султан. Она родила пятерых детей, при этом славянская рабыня практически не делала перерывов — рожала почти каждый год, одного ребенка за другим. И в основном мальчиков.
Мерьем Узерли в образе Хюррем султан с Пелин Карахан. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
Первенец Хюррем султан — шехзаде Мехмет, умер в юности из-за болезни, он имел все шансы взойти на престол, так как был любимым сыном султана Сулеймана. Помимо старшего наследника, у славянской фаворитки повелители также родились — шехзаде Селим, шехзаде Баязид и шехзаде Джихангир, который обладал слабым здоровьем. Однако, по одной из существующих версий, нелюбимым ребенком из пятерых считалась именно Михримах султан. По-началу Хюррем султан не могла свыкнутся с мыслью, что у нее родилась дочь, а не сын. Ведь именно та, что рожала повелителю шехзаде могла получить безграничную власть в гареме. Со временем фаворитка падишаха смогла смириться с тем, что у нее родилась дочка. Особенно, после того, как она родила еще одного сына.
Кстати, в отличие от Хюррем султан, сам повелитель просто обожал их общую дочь. Дело в том, что Михримах султан напоминала ему Хюррем в юности. Кроме того, Михримах была очень близка к отцу-повелителю и после смерти Хюррем можно сказать перебралась во дворец, чтобы управлять гаремом, на этом настаивают некоторые историки.