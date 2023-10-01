«Чуть не увела Сулеймана у Хюррем»: как сейчас выглядит 39-летняя Мелике Ялова — принцесса Изабелла

Мелике Яловой — 39 лет! Однако выглядит актриса значительно моложе, ей не дашь и больше 25. Эту черноволосую красавицу многие поклонники помнят благодаря роли в турецком сериале «Великолепный век». Она сыграла принцессу Изабеллу, которая попала в плен к султану Сулейману.

По-началу девушка не желала иметь ничего общего с Османским правителем, а потом пылко в него влюбилась. Да так, что едва не увела падишаха у Хюррем султан (ее сыграла Мерьем Узерли). Последняя, надо отдать ей должное, быстро вмешалась в ситуацию, не оставив своей сопернице шансов на пребывание в гареме.

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Кстати, такой персонаж, как принцесса Изабелла, действительно существовал, но не в эпоху правления султана Сулеймана. Сценаристы придумали эту любовную линию, чтобы подогреть интерес к сериалу. И это им удалось. Поклонники считали актрису очень красивой, и не раз восхищались ее внешними данными.