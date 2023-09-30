Сергей Жуков написал гимн сериала «Простоквашино»

Новой музыкальной работой солиста «Руки Вверх!» Сергея Жукова стал «Гимн Простоквашино». Эта песня теперь звучит в конце каждого эпизода сериала «Союзмультфильма», начиная с серии «Курорт Простоквашино», которая вышла 25 сентября. В ней, кстати, появился и сам Сергей в своей анимационной версии.

Композиция «Гимн Простоквашино» доступна для прослушивания на стриминговом сервисе «Звук», а «Союзмультфильм» смонтировал на нее клип.