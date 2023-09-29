Почему султан Сулейман предпочел красавице Махидевран невзрачную Хюррем — околдовала

Если Хюррем султан явно уступала Махидевран султан в красоте, то чем же ей удалось покорить султана Сулеймана — привлекательного личика ему было мало.

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До появления Хюррем султан единственной возлюбленной падишаха была Махидевран султан, других соперниц у нее не было. Однако расстановка сил поменялась, когда в гарем попала славянская рабыня.

Историки уверены, что сценаристы сильно приукрасили внешность Хюррем султан. И это понятно! Зрители не захотели бы смотреть сериал с простушкой-актрисой в главной роли.

На самом же деле, славянская фаворитка султана Сулеймана уступала в красоте Махидевран султан, которая славилась своей утонченностью, покладистым нравом, чувственностью. Она обладала правильными чертами лица, большими глазами, пухлыми губами, у нее были тонкие изящные запястья.