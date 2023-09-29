Почему султан Сулейман предпочел красавице Махидевран невзрачную Хюррем — околдовала

Если Хюррем султан явно уступала Махидевран султан в красоте, то чем же ей удалось покорить султана Сулеймана — привлекательного личика ему было мало.
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До появления Хюррем султан единственной возлюбленной падишаха была Махидевран султан, других соперниц у нее не было. Однако расстановка сил поменялась, когда в гарем попала славянская рабыня.
Историки уверены, что сценаристы сильно приукрасили внешность Хюррем султан. И это понятно! Зрители не захотели бы смотреть сериал с простушкой-актрисой в главной роли.
На самом же деле, славянская фаворитка султана Сулеймана уступала в красоте Махидевран султан, которая славилась своей утонченностью, покладистым нравом, чувственностью. Она обладала правильными чертами лица, большими глазами, пухлыми губами, у нее были тонкие изящные запястья.
Мерьем Узерли в образе Хюррем султан с Нур Феттахоглу и Халитом Эргенчем. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Своим мнением о привязанности султана Сулеймана к Хюррем султан поделился Халит Эргенч, который воплотил в сериале этот образ. Почему же повелитель был так влюблен в славянскую фаворитку, которая не отличалась красотой и была невзрачной. Она околдовала его своим умом.
«Самая главная черта характера Хюррем — это то, что она неудержимая женщина. Возможно даже, что по своему уму она не уступала Сулейману. И поскольку до того момента в окружении Султана не было такой женщины, Хюррем была ему просто необходима», — приводит «Dомашний» слова Халита Эргенча.