Чем Хюррем на самом деле была обязана Ибрагиму — отплатила интригами и лютой ненавистью

Историки сходятся во мнении, что между Хюррем султан и Ибрагимом-пашой действительно были трения. Оба понимали, что растущая власть одного из них может навредить устойчивому положению другого. К тому же ни один не хотел делиться могуществом, которым их наделял султан Сулейман.

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