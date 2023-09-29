Чем Хюррем на самом деле была обязана Ибрагиму — отплатила интригами и лютой ненавистью

Историки сходятся во мнении, что между Хюррем султан и Ибрагимом-пашой действительно были трения. Оба понимали, что растущая власть одного из них может навредить устойчивому положению другого. К тому же ни один не хотел делиться могуществом, которым их наделял султан Сулейман.
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Интересно и то, что Хюррем султан на самом деле была обязана Ибрагиму-паше. Однако султанша отплатила Великому визирю Османской империи черной неблагодарностью, интригами, подлостью и лютой ненавистью.
Историки считают, что Хюррем султан попала во дворец султана Сулеймана только благодаря Ибрагиму-паше. Тот увидел рыжеволосую славянку на невольничьем рынке, пожалел и купил ее в качестве рабыни. Тогда он и предположить не мог, как высоко вознесется Хюррем султан и что именно ее шехзаде станет следующим правителем Османской империи.