Чем Хюррем на самом деле была обязана Ибрагиму — отплатила интригами и лютой ненавистью

Мерьем Узерли и Окан Ялабык. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Хюррем султан должна была до последнего своего вздоха благодарить Ибрагима-пашу.

Историки сходятся во мнении, что между Хюррем султан и Ибрагимом-пашой действительно были трения. Оба понимали, что растущая власть одного из них может навредить устойчивому положению другого. К тому же ни один не хотел делиться могуществом, которым их наделял султан Сулейман.

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Интересно и то, что Хюррем султан на самом деле была обязана Ибрагиму-паше. Однако султанша отплатила Великому визирю Османской империи черной неблагодарностью, интригами, подлостью и лютой ненавистью.

Историки считают, что Хюррем султан попала во дворец султана Сулеймана только благодаря Ибрагиму-паше. Тот увидел рыжеволосую славянку на невольничьем рынке, пожалел и купил ее в качестве рабыни. Тогда он и предположить не мог, как высоко вознесется Хюррем султан и что именно ее шехзаде станет следующим правителем Османской империи.

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