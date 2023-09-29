Фирузе хатун и Хюррем султан снова встретились — сыграли мать и дочь: насмешка судьбы

Джансу Дере сыграла персиянку Фирузе хатун в турецком сериале «Великолепный век». Она стала соперницей Хюррем султан, попав в гарем султана Сулеймана. Будучи фавориткой повелителя, персиянка скрывала свое истинное происхождение, иначе ей бы никогда не позволили остаться во дворце. Однако хитрость Фирузе хатун была раскрыта Хюррем султан. Своими уловками хасеки султана Сулеймана сделала все, чтобы вернуть себе расположение повелителя.

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В этих эпизодах Хюррем султан сыграла Мерьем Узерли. Поговаривали, что отношения между актрисами не заладились. К примеру, Джансу Дере поддержала мнение продюсера сериала Тимура Савджи, отказавшего Мерьем Узерли, когда та решила вернуться на проект. После ухода из «Великолепного века» ее заменила Вахиде Перчин.