Дарья Мороз и «Доктор Хаос»: в октябре «Суббота!» представит две сериальные премьеры

2 октября на канале «Суббота!» стартует показ сразу двух сериалов: российской драмой о жизни нескольких поколений семьи «Дом с лилиями» и турецким проектом о талантливом враче «Доктор Хаос».
Действие «Дома с лилиями» начинается в 1946 году, когда в проклятый по преданию дом въезжает семья военного Михаила Говорова: он, жена и его дочь от фронтовой медсестры Таси, которую Говоров считает погибшей. Сериал охватывает 50 лет из жизни этой семьи.
В главных ролях — Сергей Маховиков, Дарья Мороз и Олеся Судзиловская.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
В центре сюжета сериала «Доктор Хаос» известный врач-инфекционист и нефролог Атеш Хекимоглу. Эксцентричный, высокомерный, но талантливый он вместе с командой молодых докторов идет на все, чтобы раскрыть самые загадочные медицинские случаи.
Картина является турецким ремейком популярного американского сериала «Доктор Хаус».
Не пропустите премьеры новинок на канале «Суббота!» — «Дом с лилиями» и «Доктор Хаос» — со 2 октября каждый день в 17:00 и 19:15.