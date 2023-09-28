Дарья Мороз и «Доктор Хаос»: в октябре «Суббота!» представит две сериальные премьеры

Кадры из сериалов «Доктор Хаос» и «Дом с лилиями». Фото: канал «Суббота!»

И любителям драмы, и любителям комедии будет, что посмотреть.

2 октября на канале «Суббота!» стартует показ сразу двух сериалов: российской драмой о жизни нескольких поколений семьи «Дом с лилиями» и турецким проектом о талантливом враче «Доктор Хаос».

Действие «Дома с лилиями» начинается в 1946 году, когда в проклятый по преданию дом въезжает семья военного Михаила Говорова: он, жена и его дочь от фронтовой медсестры Таси, которую Говоров считает погибшей. Сериал охватывает 50 лет из жизни этой семьи.

В главных ролях — Сергей Маховиков, Дарья Мороз и Олеся Судзиловская.

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В центре сюжета сериала «Доктор Хаос» известный врач-инфекционист и нефролог Атеш Хекимоглу. Эксцентричный, высокомерный, но талантливый он вместе с командой молодых докторов идет на все, чтобы раскрыть самые загадочные медицинские случаи.

Картина является турецким ремейком популярного американского сериала «Доктор Хаус».

Не пропустите премьеры новинок на канале «Суббота!» «Дом с лилиями» и «Доктор Хаос» —​​​​​​​ со 2 октября каждый день в 17:00 и 19:15.

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