Дарья Мороз и «Доктор Хаос»: в октябре «Суббота!» представит две сериальные премьеры

2 октября на канале «Суббота!» стартует показ сразу двух сериалов: российской драмой о жизни нескольких поколений семьи «Дом с лилиями» и турецким проектом о талантливом враче «Доктор Хаос».

Действие «Дома с лилиями» начинается в 1946 году, когда в проклятый по преданию дом въезжает семья военного Михаила Говорова: он, жена и его дочь от фронтовой медсестры Таси, которую Говоров считает погибшей. Сериал охватывает 50 лет из жизни этой семьи.

В главных ролях — Сергей Маховиков, Дарья Мороз и Олеся Судзиловская.

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