«Уголки губ сникли, кожа на скулах внатяжку»: как сейчас выглядит 79-летняя Небахат Чехре — Валиде султан

Небахат Чехре — 79 лет! Для этого возраста турецкая актриса, сыгравшая Валиде султан в сериале «Великолепный век», выглядит молодо и свежо. Разумеется, некоторые возрастные изменения все же заметны на лице знаменитости, однако они вполне естественны.
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Небахат Чехре в образе Валиде султан с Мерьем Узерли. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Небахат Чехре чаще можно увидеть в очках. Фото: личный архив
Небахат Чехре следит за своей внешность, но морщинки все-таки заметны. Фото: личный архив
Поклонники обратили внимание на то, что Небахат Чехре следит и за своей внешностью, и за имиджем. Звезда турецкого кино всегда одета с иголочки, а глаза прячет под солнцезащитными очками.
«Уголки губ сникли, кожа на скулах внатяжку», «Уже не юная! Зато выглядит как королева», «Да что там, императрица!», «Самая лучшая Валиде султан! Управляла гаремом в дела империи не лезла, и султанату Сулейману не перечила», «Она так нежно оберегала султана, идеальный образ любящей матери», «Жаль, что Валиде так и не приняла Хюррем», «Красавица! Все еще привлекательна и свежа», «Любимая Валиде султан», — пишут фолловеры.