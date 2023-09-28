«Уголки губ сникли, кожа на скулах внатяжку»: как сейчас выглядит 79-летняя Небахат Чехре — Валиде султан

Небахат Чехре — 79 лет! Для этого возраста турецкая актриса, сыгравшая Валиде султан в сериале «Великолепный век», выглядит молодо и свежо. Разумеется, некоторые возрастные изменения все же заметны на лице знаменитости, однако они вполне естественны.

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