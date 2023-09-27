Звали на роль Хюррем, женила на себе Малкочоглу Бали-бея: как сейчас выглядит 37-летняя Фахрийе Эвджен

По слухам, Фахрийе Эвджен успешно прошла пробы на роль Хюррем султан в турецком сериале «Великолепный век». Однако в последний момент главную роль продюсеры отдали Мерьем Узерли, которая плохо говорила на турецком, однако именно ей удалось поразить съемочную группу. Если бы Фахрийе Эвджен все же попала в сериал, ей бы пришлось сниматься с Бураком Озчивитом, который сыграл Малкочоглу Бали-бея.

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