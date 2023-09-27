Звали на роль Хюррем, женила на себе Малкочоглу Бали-бея: как сейчас выглядит 37-летняя Фахрийе Эвджен

По слухам, Фахрийе Эвджен успешно прошла пробы на роль Хюррем султан в турецком сериале «Великолепный век». Однако в последний момент главную роль продюсеры отдали Мерьем Узерли, которая плохо говорила на турецком, однако именно ей удалось поразить съемочную группу. Если бы Фахрийе Эвджен все же попала в сериал, ей бы пришлось сниматься с Бураком Озчивитом, который сыграл Малкочоглу Бали-бея.
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Фахрийе Эвджен обладает стройной фигурой. Фото: личной архив
Вместе с Бураком Озчивитом им все-таки удалось повстречаться на одной площадке. Они играли влюбленную пару Фериде и Кямрана в сериале «Королек – птичка певчая». Именно тогда между ними завязался роман.
«Зачем менять мужчину, если ты выбрала именно его? Человек не будет счастлив, если будет заставлять себя делать что-то. Если встречаются двое, и между ними возникает «химия», это и есть настоящие чувства», — приводил «Dомашний» слова Фахрийе Эвджен.
Бурак Озчивит сразу влюбился в Фахрийе Эвджен. Фото: личный архив
Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен с сыновьями Караном и Керемом. Фото: личный архив
Отношения пары развивались стремительно. В 2017 году в Стамбуле они сыграли пышную свадьбу. Поклонницы Бурака Озчивита были поистине безутешны. Именно Фахрийе Эвджен удалось завладеть сердцем признанного красавчика, в Турции Бурак Озчивит один из самых высокооплачиваемых актеров.
Бурак Озчивит с Фахрийе Эвджен и сыном Караном. Фото: личный архив
Поклонники недоумевали, как после вторых родов Фахрийе Эвджен сумела так быстро вернуться в форму. Актриса выглядит свежо и молодо, красавица-жена Бурака Озчивита может похвастаться стройной фигурой, она даст фору даже супермоделям.