«Последняя любовь Сулеймана»: как сейчас выглядит 31-летняя Алмеда Абази — Назенин хатун

Алмеда Абази исполнила в сериале «Великолепный век» роль Назенин хатун. Этот персонаж прообраз реально существующей девушки, которую завали Мерзибе. Некоторые историки считают, что именно она стала последней любовью султана Сулеймана. Якобы падишах проводил ночи с юной фавориткой, а вовсе не с Хюррем султан.

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Правда, поняв, какую опасность для нее несет фаворитка султана Сулеймана, хасеки Хюррем султан сделала все, чтобы избавиться от соперницы. В сериале «Великолепный век» этот образ воплотила Алмеда Абази. По задумке сценаристов, она подарила повелителю дочку-султаншу. Однако пала жертвой коварного нападения Нурбану султан, которая действовала по приказу Хюррем султан.