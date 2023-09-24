«Последняя любовь Сулеймана»: как сейчас выглядит 31-летняя Алмеда Абази — Назенин хатун

Алмеда Абази исполнила в сериале «Великолепный век» роль Назенин хатун. Этот персонаж прообраз реально существующей девушки, которую завали Мерзибе. Некоторые историки считают, что именно она стала последней любовью султана Сулеймана. Якобы падишах проводил ночи с юной фавориткой, а вовсе не с Хюррем султан.
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Правда, поняв, какую опасность для нее несет фаворитка султана Сулеймана, хасеки Хюррем султан сделала все, чтобы избавиться от соперницы. В сериале «Великолепный век» этот образ воплотила Алмеда Абази. По задумке сценаристов, она подарила повелителю дочку-султаншу. Однако пала жертвой коварного нападения Нурбану султан, которая действовала по приказу Хюррем султан.
Алмеда Абази в образе Назенин хатун с Вахиде Гердюм. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
Алмеда Абази обладает яркой внешностью. Фото: личный архив
Алмеда Абази вскружит голову любому. Фото: личный архив
В обычной жизни в свои 31 год Алмеда Абази может похвастаться привлекательной внешностью. Актриса уже стала мамой. У Алмеды длинные роскошные густые волосы, идеальная кожа и стройная фигура, аккуратные черты лица — маленький носик, волевой подбородок, большие глаза, пухлые губы. Ну чем не красавица-султанша?
«Последняя любовь Сулеймана», «Хюррем ее сразу невзлюбила», «Пронырливая Назенин хатун! Думала навредить Нурбану, а потом еще и родила от султана», «Хюррем недолго ее терпела в гареме», «Она мне нравилась, такая красотка», - пишут фолловеры.