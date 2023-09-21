«Завладела изумрудным кольцом Хюррем»: как сейчас выглядит 39-летняя Берен Саат — Кесем султан

Берен Саат в свои 39 лет выглядит значительно моложе. Популярность актрисе в Турции и за ее пределами принесла роль в сериале «Великолепный век. Империя Кесем». Берен снималась во втором сезоне сериала, заменив Анастасию Тсилимпоу. Историки считают, что сама Кесем султан по происхождению была гречанкой. В 15 лет, будучи рабыней, она попала в гарем, став фавориткой молодого султана Ахмета. Ей дали имя Махпейкер, что означает «луноликая».

Однако позже она стала зваться Кесем султан. Фаворитка султана Ахмета дважды становилась Валиде. После смерти падишаха она посадила на трон сначала одного своего сына — шехзаде Мурада, а потом второго — шехзаде Ибрагима, который отличался слабым умом и здоровьем.

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