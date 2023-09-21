«Завладела изумрудным кольцом Хюррем»: как сейчас выглядит 39-летняя Берен Саат — Кесем султан

Берен Саат в свои 39 лет выглядит значительно моложе. Популярность актрисе в Турции и за ее пределами принесла роль в сериале «Великолепный век. Империя Кесем». Берен снималась во втором сезоне сериала, заменив Анастасию Тсилимпоу. Историки считают, что сама Кесем султан по происхождению была гречанкой. В 15 лет, будучи рабыней, она попала в гарем, став фавориткой молодого султана Ахмета. Ей дали имя Махпейкер, что означает «луноликая».
Однако позже она стала зваться Кесем султан. Фаворитка султана Ахмета дважды становилась Валиде. После смерти падишаха она посадила на трон сначала одного своего сына — шехзаде Мурада, а потом второго — шехзаде Ибрагима, который отличался слабым умом и здоровьем.
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Берен Саат в образе Кесем султан. Фото: кадр сериала «Великолепный век. Империя Кесем»
Кесем султан получила неограниченную власть, она ссорилась со своими сыновьями-повелителями, не желая расставаться с властью. Валиде даже учинила переворот, чтобы посадить на Османский престол своего внука. Для этого ей нужно было казнить своего сына — султана Ибрагима. За это Кесем султан прозвали самой жестокой Валиде.
Берен Саат хорошо и привлекательна. Фото: личный архив
Берен Саат может похвастаться стройной фигурой. Фото: личный архив
Берен Саат считается одной из самых красивых турецких актрис. Она продолжает активно сниматься в кино. У Берен роскошные густые темные волосы, светлая кожа, стройная фигура и мягкие черты лица, которые делают ее моложе.
«Завладела изумрудным кольцом Хюррем», «Такой власти, как у нее, ни у кого не было», «Прочно схватилась за трон, не хотела никому уступать», «Ей повезло, попала во дворец как рабыня, а стала править всей империей», «Вот так судьба у Кесем султан, была никем, по сути, а стала Валиде», «Сильная была султанша, но мир был не тот! Не дали править открыто, все через сыновей-шехзаде», «Красавица Кесем султан, обожаю», «Все султаншам султанша», — пишут фолловеры.