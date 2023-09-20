Под Москвой прошла светская премьера сериала «Бедные Абрамовичи»

19 сентября в Еврейском религиозно-культурном центре «Жуковка» прошла светская премьера комедии «Бедные Абрамовичи» — сериала о четырех поколениях еврейской семьи, живущих под одной московской крышей.

Первые эпизоды гостям мероприятия представили генеральный продюсер и сооснователь онлайн-кинотеатра Start Виталий Шляппо, режиссер Илья Фарфель, актеры Гера Сандлер, Анна Банщикова, Семен Стругачев, Дмитрий Лысенков, Денис Котов, Екатерина Кучма и другие, а также авторы и продюсеры сериала.

«Для меня этот сериал прежде всего о семье и о том, что важнее семьи нет ничего на свете. Хочется, чтобы каждые полчаса, который зритель потратит на каждую серию, были тридцатью минутами радости, отдыха и, может быть, немного светлой грусти. Чтобы после просмотра захотелось подойти к своим родным и просто обнять их», — говорит Виталий Шляппо

Среди гостей были замечены: Стас Круглицкий, Вера Вольт и другие популярные блогеры, актрисы сериала «АльфаРомео» Кристина Кучеренко и Валентина Ельшанская, победительница шоу «Новые пацанки» и звезда сериала «Новенькие» Кира Медведева, ресторатор Юрий Левитас и прочие знаменитости.

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