Семь советов для многодетного Веника: психолог разбирает сцены из новых «Папиных дочек» — отцом быть легко!

18 сентября на СТС стартовал сериал «Папины дочки. Новые» — продолжение истории семьи Васнецовых. На этот раз испытание многодетным отцовством проходит Веник в исполнении Филиппа Бледного.
Психолог Ольга Коскова посмотрела первые серии и составила план действий для родителей, попавших в похожую ситуацию. Прислушайтесь к ее советам!
Первое — признаться в своих недостатках и попросить помощи
На съемочной площадке сериала «Папины дочки. Новые». Фото: СТС
Ситуация: Веник привыкает выполнять обязанности супруги, в том числе готовить завтрак. Но он не знает об особенностях питания каждой дочери и понимает, что в целом не знает своих детей. Девочки не оценивают его благородные порывы и обижаются.
Что делать? Советую начать с откровенного разговора:
«Девочки, я знаю, что много работал, мало уделял внимания. Сейчас, когда мамы рядом нет, я приложу все усилия, чтобы вам было хорошо. Но для этого мне нужна помощь. Я вас люблю и хочу, чтобы все было хорошо. Помогите мне, пожалуйста. Вместе мы точно справимся».
После такого разговора дочки смягчатся, услышав, что папа их любит и действительно старается.
Второе — не запрещать гаджеты
На съемочной площадке сериала «Папины дочки. Новые». Фото: СТС
Ситуация: Венику не нравится, что девочки все время сидят в телефонах. Он забирает гаджеты у дочек.
Что делать? Договориться с дочками о промежутке времени, в течение которого можно беспрерывно «залипать» в телефоне. Например, два часа в день. Отцу нужно понимать, что в современном мире многое происходит через телефон, поэтому забирать гаджет совсем, конечно же, нельзя.
Кроме того, это может привести к конфликтам и разрушить доверительные отношения. Отбирая телефон, папа показывает: кто сильнее, тот и прав. Лучше подключить девочек к решению этого вопроса:
«Дочки, меня беспокоит, что вы так много времени проводите в телефоне, это вредно. Давайте вместе решим, какие правила будут в нашем доме относительно гаджетов».
И прислушаться к идеям девочек. Человек так устроен — правила, которые он придумывает сам, выполняет охотнее.
Третье — наладить отношения с тещей
На съемочной площадке сериала «Папины дочки. Новые». Фото: СТС
Ситуация: Людмила Васнецова, теща Веника, вечно критикует его методы воспитания.
Что делать? Сообщить теще, что постоянная критика еще никому пользы не приносила и что ему и без этой критики непросто. Сказать, что он ценит заботу Людмилы и что ее помощь, безусловно, нужна и важна.
Только было бы здорово, если бы теща замечала не только недостатки, но и победы Веника. Тогда их общее дело — воспитание девочек — пойдет лучше. Важно отметить, что они с тещей хотят одного и того же — чтобы девочки были счастливы.
Четвертое — не приносить себя в жертву ребенку
Ситуация: Младшая дочка просит отца почитать сказку. Но он устал, поэтому отказывается.
Что делать? Объяснить ребенку, почему именно сейчас это невозможно.
«Моя дорогая девочка, знаю, что ты хочешь сказку, но я так устал, что не смогу это сделать. Мне жаль. Может, сегодня ты расскажешь мне сказку?»
Дети с удовольствием включаются в такие игры, ведь им очень нравится чувствовать себя взрослыми, выполняя взрослые обязанности. А родителю важно не перегореть, для этого нужно заботиться о себе. Приносить себя в жертву ребенку — опасное поведение для обоих. Отдохнувший родитель даст гораздо больше. Даже маленький ребенок сможет понять, если ему сообщат, в течение какого времени требуется отдых. Так ему будет легче ждать.
Пятое — правильно выходить из конфликтов
На съемочной площадке сериала «Папины дочки. Новые». Фото: СТС
Ситуация: Чтобы помирить детей, Галина Сергеевна устраивает товарищеский суд и выслушивает доводы двух сторон.
Что делать? Выслушать каждую из сторон, не перебивая, и сообщить детям, что ссоры случаются, и это нормально. Только нужно уметь из них выходить. Спросить у каждого — как он видит возможности помириться, что нужно сделать другой стороне и им самим, и прийти к общим решениям. Дети почувствуют себя важными и взрослыми. И, конечно, обязательно похвалить каждого за то, что по-взрослому справились с конфликтом.
Шестое — не поддаваться манипуляциям
На съемочной площадке сериала «Папины дочки. Новые». Фото: СТС
Ситуация: Дети разными манипуляциями и хитростью выпрашивают новый телефон и наушники у отца.
Что делать? Объяснить ребенку:
«Я тебя очень люблю, и мне бы хотелось иметь возможность покупать тебе все это, но, к сожалению, сейчас не могу. Поэтому давай вместе подумаем, как можно организовать тебе желаемое. Я со своей стороны могу сделать это и это. Что можешь сделать ты? Есть ли у тебя накопления, которые готов вложить?»
И дальше обсудить условия и сроки, в которые можно реализовать покупку желаемого. Таким образом родитель учит ребенка достигать желаемого, вкладывая собственные усилия, а не получая просто так. Ведь во взрослой жизни навык ставить цель и идти к ней очень пригодится.
Седьмое — не запрещать тату, а вместе прийти к компромиссу
Ситуация: Старшая дочка, Соня, хочет сделать пирсинг. Веник запрещает.
Что делать? Начнем с того, что тело дочери не принадлежит родителям, поэтому она имеет право распоряжаться им, как хочет. Конечно, в разумных пределах. К тому же подростки часто хотят что-то в себе поменять — это нормальный этап взросления. Можно предложить дочке подождать, пока ей исполнится восемнадцать лет, а потом делать, что хочется.
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Либо предложить сходить в салон вместе. Взрослый оценит, хорошее ли это место для таких процедур. Эти действия покажут дочке, что ее желания действительно важны для отца, он слышит ее. Запреты только разрушат доверие и приведут к обману. Ребенок пойдет на хитрость и сделает пирсинг или тату тайком от родителей, в плохих условиях и нестерильными инструментами. А это может закончиться плохо.
Смотрите сериал «Папины дочки. Новые» на канале СТС — и примеряйте на себя ситуации, в которые попадают Веник и его близкие.