Семь советов для многодетного Веника: психолог разбирает сцены из новых «Папиных дочек» — отцом быть легко!

Ситуация: Венику не нравится, что девочки все время сидят в телефонах. Он забирает гаджеты у дочек.

Что делать? Договориться с дочками о промежутке времени, в течение которого можно беспрерывно «залипать» в телефоне. Например, два часа в день. Отцу нужно понимать, что в современном мире многое происходит через телефон, поэтому забирать гаджет совсем, конечно же, нельзя.

Кроме того, это может привести к конфликтам и разрушить доверительные отношения. Отбирая телефон, папа показывает: кто сильнее, тот и прав. Лучше подключить девочек к решению этого вопроса:

«Дочки, меня беспокоит, что вы так много времени проводите в телефоне, это вредно. Давайте вместе решим, какие правила будут в нашем доме относительно гаджетов».

И прислушаться к идеям девочек. Человек так устроен — правила, которые он придумывает сам, выполняет охотнее.

Третье — наладить отношения с тещей