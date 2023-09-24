«Букины»: как сложилась судьба актеров известного сериала

В эпоху фейков все поначалу восприняли это как шутку, но затем канал ТНТ подтвердил начало съемок.
И Виктор Логинов (продавец обуви Гена Букин), и Наталья Бочкарева (жена Даша), и Дарья Сагалова (дочь Света), и Александр Якин (сын Рома) согласились на воссоединение в проекте «Букины» (права на лицензию сериала истекли, поэтому название поменяли) под чутким руководством продюсера и режиссера Сарика Андреасяна.
«Телепрограмма» показывает, как теперь выглядят актеры и их персонажи, а еще кратко объясняет, что с ними происходило в последние годы.
Виктор Логинов (48 лет)
Фото: канал ТНТ
На фото в новом образе Гены Букина артист с убранными назад длинными волосами и густой окладистой бородой выглядит настоящим батюшкой. Метафорически так оно и есть - Виктор после всенародного успеха в «Счастливы вместе» ушел в творческий затвор.
Оператор Леня, актер в лесу, майор полиции и Гриша «Лузер» - примерно такие образы доверяли Виктору за восемь лет с момента окончания того самого ситкома. А с 2019 по 2021 год артист вообще нигде не снимался. После засветился в рекламе образовательной платформы, где уверял, что переучивается на специалиста B2B-продаж (продажи между юридическими лицами).
Видимо, лукавил, потому что стал наконец появляться в кино и сериалах («И снова здравствуйте!», «Почка», «Юра-дворник»), не забывая про антрепризу - играет Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита». Не везло Логинову и в любви - он четырежды был женат (действующая супруга - актриса Мария Гуськова, на 22 года моложе мужа), стал отцом пятерых детей. Возвращение к роли Гены становится для актера своего рода перерождением.
- Меня очень часто спрашивали, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023 году, каким бы он был, - вспоминает Виктор. - И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос! Скажу честно: на протяжении последних 10 лет мне казалось, что снова увидеть Букиных на экранах невозможно. По разным причинам: от занятости актеров до сложностей с переносом наших героев в текущую реальность. Но я рад, что такая возможность появилась, ведь зрители этого так ждали! Это будет уже другая история: не стерильно ситкомовская, а более тонкая и объемная, в духе времени. Но все такая же уютная и обаятельная - как и наши герои.
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Наталья Бочкарева (43 года)
Фото: соцсети
Потрепала судьба и Наталью Бочкареву - актриса осталась такой же эффектной и яркой, как и была. Пережила ряд удачных пластических операций, однако после окончания проекта «Счастливы вместе» аж пять лет отдыхала от кино. Только в 2018 году сыграла продавщицу фастфуда в «Елках», затем еще в нескольких проектах в эпизодических ролях («Бендер: Начало», «Кино про бандитов»), участвовала в шоу «Театр эстрады» на Первом и записывала песни.
Как и коллега Логинов, Наталья колесит по стране с антрепризными спектаклями («Ханума», «Подкаблучники»), снимается в рекламе и растит детей - двоих (Иван и Мария) от адвоката Николая Борисова и одного (сына Александра) от засекреченного мужа.
Пожалуй, самым ярким выступлением артистки за последнее время стал эпизод с задержанием в 2019 году, когда «Кадиллак» Натальи остановили сотрудники ДПС и при досмотре установили, что она пыталась скрыть в нижнем белье пакетик с кокаином. На удивление публики, серьезного наказания удалось избежать (хотя статья была тяжелая!): раскаявшуюся Бочкареву суд оштрафовал на 30 тысяч рублей и… закрыл дело. Как потом сообщалось, актриса искупила вину, отправив деньги в благотворительный фонд. А что, так можно было?
Дарья Сагалова (37 лет)
Фото: Persona Stars
Главная блондинка ситкома посвятила себя семье - в 2011 году вышла замуж за предпринимателя Константина Масленникова, с которым актрису познакомил Алексей Чадов, и родила ему трех дочерей: Елизавету (12 лет), Стефанию (8 лет) и Милославу (4 года).
- Изначально планировали минимум двоих детей, - признавалась Сагалова. - А потом решились и на третьего. Не скрою, было страшновато. Дело в том, что я -
ответственная мама. Не могу спихнуть малыша на няню или бабушку. Принимаю активное участие в жизни дочек, а они, в свою очередь, сильно привязаны ко мне. Конечно, во многом пожертвовала профессией. Понимаю, что полноценно вернуться, возможно, уже и не получится. А от тех предложений, которые сейчас поступают, отказываюсь. Не вижу смысла растрачиваться на некачественные проекты.
Возвращению в «Букиных» Дарья рада. Хотя и опасается, что аудитория не захочет принять ее героиню после внутренних и внешних изменений: «Я не знаю, понравятся ли зрителям такие взрослые, изменившиеся герои». Видимо, в новых сериях Светка резко поумнеет и обретет, как теперь говорят, осознанность.
Александр Якин (33 года)
Фото: канал ТНТ
Как ни странно, самую яркую карьеру после сериала «Счастливы вместе» построил Александр Якин: он обрел хорошие контракты, несколько лет играл главную роль в сериалах «Восьмидесятые», «Физрук», «Короче», участвовал в шоу «Дуэль», стал актером престижного московского Театра наций, еще и женился на однокурснице Анне Зайцевой. Кроме того, Якин почти 10 лет ведет программу «Идем в кино!» на канале «Карусель».
- Неожиданно началась подготовка к новому сезону «Счастливы вместе», который теперь будет называться «Букины», - отреагировал на возвращение в проект артист. - Название уже топ, как я считаю. Интересно в этом поучаствовать, что из этого получится. Ведь мы другие, время другое и формат сериала будет уже другим.
«Букины» 16+