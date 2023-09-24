«Букины»: как сложилась судьба актеров известного сериала

На фото в новом образе Гены Букина артист с убранными назад длинными волосами и густой окладистой бородой выглядит настоящим батюшкой. Метафорически так оно и есть - Виктор после всенародного успеха в «Счастливы вместе» ушел в творческий затвор.

Оператор Леня, актер в лесу, майор полиции и Гриша «Лузер» - примерно такие образы доверяли Виктору за восемь лет с момента окончания того самого ситкома. А с 2019 по 2021 год артист вообще нигде не снимался. После засветился в рекламе образовательной платформы, где уверял, что переучивается на специалиста B2B-продаж (продажи между юридическими лицами).

Видимо, лукавил, потому что стал наконец появляться в кино и сериалах («И снова здравствуйте!», «Почка», «Юра-дворник»), не забывая про антрепризу - играет Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита». Не везло Логинову и в любви - он четырежды был женат (действующая супруга - актриса Мария Гуськова, на 22 года моложе мужа), стал отцом пятерых детей. Возвращение к роли Гены становится для актера своего рода перерождением.

- Меня очень часто спрашивали, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023 году, каким бы он был, - вспоминает Виктор. - И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос! Скажу честно: на протяжении последних 10 лет мне казалось, что снова увидеть Букиных на экранах невозможно. По разным причинам: от занятости актеров до сложностей с переносом наших героев в текущую реальность. Но я рад, что такая возможность появилась, ведь зрители этого так ждали! Это будет уже другая история: не стерильно ситкомовская, а более тонкая и объемная, в духе времени. Но все такая же уютная и обаятельная - как и наши герои.

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Наталья Бочкарева (43 года)