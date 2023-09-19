«Вывести на новый уровень»: стартовали съемки второго сезона новых «Папиных дочек»

Канал СТС и онлайн-кинотеатр Start объявили о начале съемок второго сезона сериала «Папины дочки. Новые». Премьера первого состоялась 18 сентября и собрала у телеэкранов 4,6 миллиона зрителей.

Во втором сезоне приключения неунывающей семейки во главе с Вениамином продолжатся. Веник не теряет надежды найти сбежавшую Дашу и не без труда занимается воспитанием четырех дочерей. Но проблем ему подкинут и тети девочек, и бабушка с дедушкой, и новые соседи.

«Во втором сезоне все станет еще плотнее: больше шуток, действий, локаций, различных злоключений и приключений тоже. В общем, скучать не придется», — обещает исполнитель главной роли Филипп Бледный.

«Мы постарались вывести проект на новый уровень, чтобы соответствовать стандартам, которые предъявляет к классным сериалам современный зритель, — добавляет креативный продюсер проекта Аслан Гугкаев. — Перед нами сложная задача: понравиться поклонникам первых «Папиных дочек» и в то же время сегодняшнему поколению».

Режиссерское кресло в этот раз занял один из авторов оригинальных «Папиных дочек» Аскар Бисембин. Над сценарием новых серий работали как авторы первых сезонов сериала, так и сценаристы «Чебурашки», «Последнего богатыря», «Кухни», «Отеля Элеон», «Гранда» и других комедийных хитов.