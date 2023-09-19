«Вывести на новый уровень»: стартовали съемки второго сезона новых «Папиных дочек»

Канал СТС и онлайн-кинотеатр Start объявили о начале съемок второго сезона сериала «Папины дочки. Новые». Премьера первого состоялась 18 сентября и собрала у телеэкранов 4,6 миллиона зрителей.
Во втором сезоне приключения неунывающей семейки во главе с Вениамином продолжатся. Веник не теряет надежды найти сбежавшую Дашу и не без труда занимается воспитанием четырех дочерей. Но проблем ему подкинут и тети девочек, и бабушка с дедушкой, и новые соседи.
«Во втором сезоне все станет еще плотнее: больше шуток, действий, локаций, различных злоключений и приключений тоже. В общем, скучать не придется», — обещает исполнитель главной роли Филипп Бледный.
«Мы постарались вывести проект на новый уровень, чтобы соответствовать стандартам, которые предъявляет к классным сериалам современный зритель, — добавляет креативный продюсер проекта Аслан Гугкаев. — Перед нами сложная задача: понравиться поклонникам первых «Папиных дочек» и в то же время сегодняшнему поколению».
Режиссерское кресло в этот раз занял один из авторов оригинальных «Папиных дочек» Аскар Бисембин. Над сценарием новых серий работали как авторы первых сезонов сериала, так и сценаристы «Чебурашки», «Последнего богатыря», «Кухни», «Отеля Элеон», «Гранда» и других комедийных хитов.
Дарья Мельникова в сериале «Папины дочки. Новые». Фото: канал СТС / онлайн-кинотеатр Start
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Добавим, что в продолжении проекта к своим ролям вернутся Андрей Леонов, Лиза Арзамасова, Дарья Мельникова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Татьяна Орлова, Ольга Волкова и другие актеры. Также зрителей ждут неожиданные камео.