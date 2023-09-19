Наш ответ «Барби»: Владимир Сычев попал в «розовый» мир в новом сериале

Вечером 2 октября на канале ТНТ стартует сериал «Мендельсон» – комедия от кинокомпании братьев Андреасян о бывшем бойце ВДВ, который пытается выживать в «женском» мире.

По сюжету брутальному офицеру в наследство достается свадебный салон, а вместе с ним и куча сопутствующих этому бизнесу проблем: от бандитских разборок до неожиданной лавстори. Жизнь сурового военного проходит среди женщин. Дома у него давно захватили власть три дочери, а теперь еще и бизнес связан с платьями, и заправляет в нем женщина.

Это добрая семейная комедия, события которой разворачиваются на фоне криминальных разборок. В главной роли Владимир Сычев – настоящий русский супергерой, тот самый «Кен», который способен решить все проблемы своих «Барби», даже если для этого ему придется стать королем «розового» мира.

Также в картине сыграли Лиза Моряк, Тимур Батрутдинов, Ольга Тумайкина, Марина Федункив, Мария Кравченко, Павел Комаров, Виктор Бычков и другие актеры. Режиссер проекта – Гарик Петросян («Слон», «Звездный суд»).