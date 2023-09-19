Врач потерял память, но не ушел из больницы: в эфир выйдет новый медицинский сериал «Доктор Краснов»

Вечером 25 сентября на канале «Россия» состоится премьера многосерийной медицинской драмы «Доктор Краснов» с Игорем Петренко в главной роли. Также в сериале снялись Ольга Красько, Александра Никифорова, Александр Ратников и другие актеры.

По сюжету заведующий терапевтическим отделением и гениальный врач-диагност Андрей Краснов после огнестрельной травмы головы теряет память. Он не помнит последние девять лет своей жизни и больше не может лечить людей. Однако совсем отказаться от любимого дела доктор не в силах и готов работать даже медбратом.

Начать все заново оказывается непросто: герой с ужасом узнает, что за эти девять лет потерял семью, расположение коллег и доверие дочери. Чтобы по крупицам восстановить «потерянную» жизнь, ему предстоит снова пережить драматические события своего прошлого.

Краснову придется сделать непростой выбор между двумя дорогими ему женщинами — бывшей женой, развод с которой стерся из его памяти, и молодой коллегой. А еще разобраться в странной истории с испытаниями нового экспериментального препарата, из-за которого погиб молодой пациент.