Врач потерял память, но не ушел из больницы: в эфир выйдет новый медицинский сериал «Доктор Краснов»

Вечером 25 сентября на канале «Россия» состоится премьера многосерийной медицинской драмы «Доктор Краснов» с Игорем Петренко в главной роли. Также в сериале снялись Ольга Красько, Александра Никифорова, Александр Ратников и другие актеры.
По сюжету заведующий терапевтическим отделением и гениальный врач-диагност Андрей Краснов после огнестрельной травмы головы теряет память. Он не помнит последние девять лет своей жизни и больше не может лечить людей. Однако совсем отказаться от любимого дела доктор не в силах и готов работать даже медбратом.
Начать все заново оказывается непросто: герой с ужасом узнает, что за эти девять лет потерял семью, расположение коллег и доверие дочери. Чтобы по крупицам восстановить «потерянную» жизнь, ему предстоит снова пережить драматические события своего прошлого.
Краснову придется сделать непростой выбор между двумя дорогими ему женщинами — бывшей женой, развод с которой стерся из его памяти, и молодой коллегой. А еще разобраться в странной истории с испытаниями нового экспериментального препарата, из-за которого погиб молодой пациент.
«Доктор Краснов» — постер сериала. Фото: канал «Россия»
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«Практически каждый день у нас на площадке были врачи-консультанты — молодые, энергичные, действующие специалисты, работающие в разных клиниках, многие из Института скорой помощи имени Склифосовского. Мы учились и повязки накладывать, и пациентов слушать, и пользоваться медицинскими аппаратами», — рассказывает актер Игорь Петренко.
«У моего персонажа нестандартный подход к пациентам, любое заболевание он может прочесть по особым признакам, внимательно «слушает» тело. Краснов очень дотошен к мелочам и деталям, и это очень помогает ему в работе. Он — гениальный врач! А еще добрый, проницательный, талантливый человек, чем мне очень симпатичен».
«Мне кажется, наш сериал получился очень душевным. Есть сцены, наполненные драматизмом, и есть юмор — врачи вообще умудряются, несмотря на какие-то обстоятельства, шутить. И, естественно, любовь — ни одна история невозможна без любви. Но все непросто, есть треугольники, четырехугольники. Мне нравится, что здесь нет каких-то прямых ходов, ведь так в жизни обычно и бывает», — добавляет актриса Ольга Красько.
Не пропустите премьеру сериала «Доктор Краснов» — 25 сентября в 21:20 на канале «Россия 1».