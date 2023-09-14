«Хюррем сама выбрала ее для шехзаде Селима»: как сейчас выглядит 35-летняя Мерве Болугур — Нурбану султан

Мерве Болугур после съемок в турецком сериале «Великолепный век» подружилась с Пелин Карахан, которая сыграла Михримах султан — единственную дочку султана Сулеймана и Хюррем султан. Актриса поддерживала Пелин во время ее первой беременности, всегда была рядом. И это при том, что их персонажи в сериале, мягко говоря, не ладили. Михримах султан на дух не переносила Нурбану султан.
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Мерве Болугур в образе Нурбану султан с Энгином Озтюрком. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
Мерве Болугур яркая брюнетка. Фото: личный архив
Мерве Болугур все также привлекательна. Фото: личный архив
После съемок в сериале «Великолепный век» Мерве Болугур не стала менять имидж, она остается яркой привлекательной брюнеткой. Судя по микроблогу актрисы, она может дать фору и первым красавицам Турции. Мерве часто позирует в купальниках, демонстрируя идеальную фигуру.
«Хюррем сама выбрала ее для шехзаде Селима», «Нурбану своего не упустила! Влюбила в себя шехзаде Селима, подарила династии наследника и стала Валиде», «Хюррем султан выбрала себе невестку под стать», «Любимая султанша», «Красавица Нурбану султан, пленительно прекрасна», «Чувственная султанша влюбила в себя шехзаде Селима», - пишут фолловеры.