«Хюррем сама выбрала ее для шехзаде Селима»: как сейчас выглядит 35-летняя Мерве Болугур — Нурбану султан

Мерве Болугур после съемок в турецком сериале «Великолепный век» подружилась с Пелин Карахан, которая сыграла Михримах султан — единственную дочку султана Сулеймана и Хюррем султан. Актриса поддерживала Пелин во время ее первой беременности, всегда была рядом. И это при том, что их персонажи в сериале, мягко говоря, не ладили. Михримах султан на дух не переносила Нурбану султан.

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