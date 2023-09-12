«Махидевран, ты убила нас!»: что Нур Феттахоглу говорила о своем персонаже после съемок в «Великолепном веке»

Говоря о своем персонаже в документальном фильме о съемках сериала «Великолепный век», Нур Феттахоглу дала понять, что понимает, почему Махидевран султан так недолюбливала свою главную соперницу Хюррем султан. Славянская рабыня забрала у нее все — положение в гареме, любовь султана Сулеймана, влияние во дворце среди других наложниц и самое главное, шанс стать Валиде султан.

При этом Нур Феттахоглу подметила, что, читая сценарий, каждый раз удивлялась тому, какие ошибки совершала Махидевран султан. Красавица-черкешенка, сама того не понимая, загоняла себя в угол, вредила своему шехзаде и навлекала гнев султана Сулеймана, не обладая таким умом и мудростью, как ее соперница.

Об этом ярко говорит сцена ссоры Махидевран султан и падишаха, их первая размолвка произошла из-за Хюррем. Султан Сулейман по задумке сценаристов не смог простить Махидевран то, что та подняла руку на его любимую фаворитку.

«Кто ты? Прежнюю Махидевран султан я не узнаю. Как в тебя вселился этот демон? Махидевран, ты убила нас. Я больше не хочу ни видеть тебя, ни слышать твой голос», — говорил султан в пылу гнева.

Разумеется, этих событий в реальной жизни не могло быть. Едва ли Махидевран султан позволила бы себе такой дерзкий поступок. За это ее ждала бы казнь. Однако трюк сценаристов сработал. Эта сцена стала показательной. Султан Сулейман сразу дал понять Махидевран султан, кого он выбирает и кто для него важнее. И это при том, что Хюррем султан еще даже не успела родить ему сыновей, что сделало бы ее сильнее в гареме. Власть она черпала именно у падишаха. И прекрасно это понимала, в отличие от Махидевран султан.