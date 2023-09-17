Культовый семейный ситком «Папины дочки» возвращается на телеэкраны спустя 10 лет: что покажут

Глава семейства Васнецовых, психолог Сергей Алексеевич Васнецов (Андрей Леонов), в проект вернется, но с первого плана уйдет. Поскольку его дочурки сильно подросли, покинули семейное гнездышко и сделали некогда главного героя дедушкой, его участие в проекте будет ограниченным, и теперь в центре сюжета - новый папа. Сценаристы решили вывести в отцы-герои самого неожиданного для этой позиции персонажа.

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Ботаник Вениамин, носивший не слишком благозвучное прозвище Веник (Филипп Бледный), еще в старых сериях взял в жены Дашу Васнецову (Анастасия Сиваева), но даже не представлял, как повернется судьба.

Ведь нерадивая мать его детей вдруг покинет дом, семейный чат, оставив супругу обручальное кольцо, записку и четырех дочерей: Лизу (Вита Корниенко), Диану (Ева Смирнова), Арину (Полина Айнутдинова) и Соню (Полина Денисова). Впрочем, чему тут удивляться? Почти то же самое сделала в свое время ее мама. Как говорится, яблоня от яблони...