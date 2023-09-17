Культовый семейный ситком «Папины дочки» возвращается на телеэкраны спустя 10 лет: что покажут

Герой Филиппа Бледного очкарик Вениамин (ну или просто Веник) превратился в многодетного отца-одиночку. Фото: канал СТС

Тренд на ретроповестку все устойчивее укрепляется на отечественном телевидении: продюсеры один за другим возрождают хорошо знакомые комедийные проекты и возвращают старых, но не забытых героев на экраны.

Подготовил микробомбу и СТС: в эфир выходят новые серии культового семейного ситкома «Папины дочки», который, казалось, был завершен в 2013 году.

Фото: канал СТС

Глава семейства Васнецовых, психолог Сергей Алексеевич Васнецов (Андрей Леонов), в проект вернется, но с первого плана уйдет. Поскольку его дочурки сильно подросли, покинули семейное гнездышко и сделали некогда главного героя дедушкой, его участие в проекте будет ограниченным, и теперь в центре сюжета - новый папа. Сценаристы решили вывести в отцы-герои самого неожиданного для этой позиции персонажа.

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Ботаник Вениамин, носивший не слишком благозвучное прозвище Веник (Филипп Бледный), еще в старых сериях взял в жены Дашу Васнецову (Анастасия Сиваева), но даже не представлял, как повернется судьба.

Ведь нерадивая мать его детей вдруг покинет дом, семейный чат, оставив супругу обручальное кольцо, записку и четырех дочерей: Лизу (Вита Корниенко), Диану (Ева Смирнова), Арину (Полина Айнутдинова) и Соню (Полина Денисова). Впрочем, чему тут удивляться? Почти то же самое сделала в свое время ее мама. Как говорится, яблоня от яблони...

Фото: канал СТС

Несмотря на объявление Елизаветы Арзамасовой о паузе в театральной карьере «по состоянию здоровья», с «Папиными дочками» у актрисы все хорошо. Да и в жизни тоже - звезда сериала сама за время паузы в проекте успела стать мамой, родив мужу, фигуристу и хореографу Илье Авербуху, сына Льва.

В проекте она продолжит играть очень умную и образованную Галину Сергеевну, которая стремится научить всех вокруг жить правильно. И при этом пишет картины.

«В этой истории много странных взрослых персонажей, парадоксальных ситуаций, смешных реплик, хулиганств главных героинь, - вспоминает Арзамасова. - Из всего этого складывался юмор. Теперь история продолжится в новом поколении».

Фото: канал СТС

Под большим вопросом было участие в сериале Екатерины Старшовой, сыгравшей в старых «Дочках» младшую из Васнецовых, очаровательную Пуговку.

Поскольку девушка ничего до начала съемок не комментировала и на связь не выходила, публике приходилось гадать. Или опираться на слова мамы Кати, которая заявила, что актриса покинула Россию и возвращаться на родину вроде бы не собирается. А потом бац - и Пуговка на съемочной площадке!

Фото: канал СТС

Дарья Мельникова однажды охарактеризовала съемки в «Папиных дочках» как «пять лет рабства», и все же она снова в деле!

По-прежнему исполняет роль азартной спортсменки Жени Васнецовой и уже не считает себя рабыней: наоборот, уверяет, что сделавший ее звездой сериал - это «одно яркое большое воспоминание, непосредственно проходящее через весь пубертатный период».

Фото: канал СТС

Появится в сериале и исполнительница роли Маши - Мирослава Карпович, которая после завершения «Дочек» напоминала о себе разве что слухами о романе с Павлом Прилучным. Кстати, в сериале ее героиня до сих пор ищет возлюбленного.

«Это достойный проект, сделанный с любовью, - уверена артистка. - Я горжусь тем, что стала его частью. Большое счастье для артиста, что мы нашим коллективом на протяжении стольких лет приковываем к себе внимание и все еще вызываем желание пересматривать серии».

Фото: канал СТС

Вернутся к зрителям и старые добрые «спутники» планеты Васнецовых. Образ друга семьи, олигарха Василия Федотова, вновь примерит Александр Олешко.

Вероломно исчезнувшую в свое время маму «папиных дочек» Людмилу Сергеевну, которая теперь по сюжету четырежды бабушка, опять сыграет Нонна Гришаева, добрую бабушку, а теперь прабабушку Васнецовых, Антонину Семеновну, - Ольга Волкова.

Вернется к зрителям и секретарша доктора Васнецова Тамара Кожемятько в зажигательном исполнении Татьяны Орловой.

  • «Папины дочки. Новые» 16+
  • С 18 сентября/19.00

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