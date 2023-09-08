Они вернутся в огромном количестве: ТНТ приступил к съемкам сериала «Букины»

7 сентября официально стартовали съемки сериала «Букины» – продолжения культовых «Счастливы вместе». Производством проекта занимается «Кинокомпания братьев Андреасян», к своим ролям вернулась основная четверка актеров: Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Александр Якин и Дарья Сагалова.
По сюжету, Гена и Даша Букина наконец-то отправили детей во взрослую жизнь и решили пожить в свое удовольствие. Однако их романтическую идиллию нарушают Рома и Света, внезапно решившие нагрянуть к родителям вместе со своими семьями, да еще и с внуками.
И все бы ничего, но новые соседи Букиных не желают жить рядом с таким балаганом. Если раньше это семейство сводило с ума всю округу вчетвером, то теперь их стало гораздо больше, а значит, и градус сумасшествия будет зашкаливать.
Рому Букина (Александр Якин) уже не узнать. Фото: канал ТНТ
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В сезоне ожидается 10 серий по 24 минуты. Сериал выйдет за привычные рамки ситкома и будет представлять собой более свободную комедию, существующую во многих локациях и «жонглирующую» разными видами юмора: от пантомим и каламбуров до едкой сатиры и тонкого сарказма.
«Ну что, дождались! Было очень приятно снова встретиться со своей киносемьей, на этот раз уже не на читках, а на площадке в образах, — говорит исполнитель главной роли Виктор Логинов. — Спасибо авторам проекта за то, что создали такую «машину времени» в виде нового сериала, теперь наша задача – эту машину завести. А так как это далеко не «пятерка» Гены Букина, то проблем с этим быть не должно».
Новый комедийный сериал «Букины» выйдет на канале ТНТ.