Они вернутся в огромном количестве: ТНТ приступил к съемкам сериала «Букины»

7 сентября официально стартовали съемки сериала «Букины» – продолжения культовых «Счастливы вместе». Производством проекта занимается «Кинокомпания братьев Андреасян», к своим ролям вернулась основная четверка актеров: Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Александр Якин и Дарья Сагалова.

По сюжету, Гена и Даша Букина наконец-то отправили детей во взрослую жизнь и решили пожить в свое удовольствие. Однако их романтическую идиллию нарушают Рома и Света, внезапно решившие нагрянуть к родителям вместе со своими семьями, да еще и с внуками.

И все бы ничего, но новые соседи Букиных не желают жить рядом с таким балаганом. Если раньше это семейство сводило с ума всю округу вчетвером, то теперь их стало гораздо больше, а значит, и градус сумасшествия будет зашкаливать.