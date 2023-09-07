«Красавица и чудовище» по-индийски: стартует показ сериала «Как назвать эту любовь?»

11 сентября на канале «Суббота!» стартует индийский сериал «Как назвать эту любовь?».
По сюжету высокомерный и грубый бизнесмен Арнав берет на работу в дом красивую девушку Кхуши. Первое знакомство молодых людей не задалось, но со временем героиня понимает, что нравится своему нанимателю. Смогут ли возлюбленные из разных слоев общества пройти все испытания и быть вместе?
Интересный факт: несмотря на долгую подготовку, создавали сериал очень быстро. По словам исполнителя главной роли Баруна Собти, новые серии снимались накануне выхода в эфир, а сценарий писали буквально на ходу. Даже актеры не всегда знали, что ждет их героев дальше.
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Картина стала популярной не только в Индии, но и за границей: ее показали в 12 странах мира. А затем, по результатам опросов, Барун Собти вошел в десятку самых сексуальных мужчин Азии.
Основная сюжетная линия телесериала отсылает зрителей к сказке «Красавица и чудовище» и истории любви божественных супругов Радхи и Кришны.
Не пропустите премьеру – «Как назвать эту любовь?» на канале «Суббота!» – с 11 сентября по будням в 16:00.