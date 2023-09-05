«Люди мы только тогда, когда заботимся о близких»: вышел трейлера финала сериала «Контейнер»

По сюжету Вадим (Филипп Янковский), вернувший себе статус и власть, лишает суррогатную мать Сашу (Оксана Акиньшина) возможности видеться с ребенком. Девушка считает сына родным и решается на унизительный для себя шаг — вновь переехать в дом к заказчику, чтобы хотя бы так видеться с малышом. Сможет ли она жить под полным контролем Вадима или же на этот раз у нее другой план?

К своим ролям в сериале также вернулись Дмитрий Чеботарев, Роман Васильев, Елизавета Шакира, Маша Лобанова и Маруся Фомина. Также к актерскому составу присоединились Любовь Толкалина, Игорь Бочкин, Анна Легчилова, Ангелина Пахомова и Анастасия Имамова. Режиссер и шоураннер финала — Алексей Ляпичев, работающий над проектом с первого сезона.

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По словам Оксаны Акиньшиной, новые серии будут динамичными, а некоторые герои почувствуют себя «на грани».

«В третьем сезоне изменится ритм и подача персонажей, — говорит актриса. — С моей героиней случится ситуация, которая станет «последней каплей». Она будет переживать внутреннюю смуту. К сожалению, иногда люди очень не хотят слушать свое сердце и не умеют беречь себя».

«Это кино про то, как не надо, про то, как сломаться по-настоящему, про все ловушки, которые люди сами себе расставляют, — добавляет Любовь Толкалина. — Очень хочется исцеления для всех героев. Хочется снять с них всю кожуру ненужную и сказать: «Ребята, идите просто в лес погуляйте, полежите на траве, посмотрите на небо». «Мы должны помнить, что мы в первую очередь люди. А люди мы только тогда, когда заботимся о близких».

Премьера финального сезона сериала «Контейнер» состоится на Start 14 сентября.