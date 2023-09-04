«Делила ложе с Сулейманом до Махидевран и Хюррем»: как сейчас выглядит 43-летняя Селен Озтюрк — Гюльфем хатун

Гюльфем хатун, по мнению поклонников сериала «Великолепный век», персонаж недооцененный и трагичный. Будучи бывшей фавориткой султана Сулеймана, она всю жизнь провела во дворце, но так и не была удостоена внимания повелителя.

Гюльфем стала верной подругой младшей сестры падишаха — Хатидже султан. Не имея возможности выйти замуж и родить детей, она прожила в гареме тихо и безрадостно. И все потому, что не смогла уберечь своего единственного сына — их с султаном Сулейманом шехзаде умер от эпидемии еще во младенчестве. Гюльфем позволили остаться жить во дворце в качестве наперсницы Хатидже султан, хотя могли выслать в Манису. Ее нельзя было назвать ни госпожой, ни служанкой.

Место Гюльфем хатун в гареме было шатким. А ведь она могла бы им управлять, если бы ее сын выжил, то стал бы страшим из детей султана Сулеймана и претендовал бы на Османский престол. Однако судьба распорядилась иначе. Потеряв сына от Гюльфем, султан Сулейман потерял интерес и к своей фаворитке.

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