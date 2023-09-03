«Дочь Ибрагима стала невесткой Хюррем!»: как сейчас выглядит 33-летняя Бурджу Озберк — Хуриджихан султан

Хуриджихан султан насмешкою судьбы влюбилась в сына Хюррем султан, ее сыграла Мерьем Узерли, заклятого врага своих родителей. Ибрагим-паша и Хатидже султан недолюбливали славянскую фаворитку султана Сулеймана. А сценаристы «Великолепного века» решили добавить интригу в сюжет, продумав любовную линию между Хуриджихан и сыном Хюррем султан — шехзаде Баязитом.
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Бурджу Озберк в образе Хуриджихан султан с Мерве Болугур. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
Бурджу Озберк продолжает сниматься в сериалах. Фото: личный архив
Бурджу Озберк считается одной из самых красивых турецких актрис. Фото: личный архив
Актриса продолжает сниматься в кино. За ее плечами много ярких ролей. Хотя узнаваемость в Турции и за ее пределами принесла ей роль Хуриджихан султан. Сценаристы подобрали актрису, которая внешне была похожа на Хатидже султан (ее сыграла Сельма Эргеч).
Бурджу Озберк может похвастаться пышными формами. Также она весьма привлекательна. В Турции ее считают одной из самых красивых актрис.
«Дочь Ибрагима стала невесткой Хюррем!», «Любимая султанша», «Она была такой нежной рядом с Баязитом», «Любой бы залюбовался парой Хуриджихан с Баязитом», «Дочка Ибрагима-паши? Просто прелесть», «Похожа на Хатидже султан», - пишут фолловеры.