«Дочь Ибрагима стала невесткой Хюррем!»: как сейчас выглядит 33-летняя Бурджу Озберк — Хуриджихан султан

Хуриджихан султан насмешкою судьбы влюбилась в сына Хюррем султан, ее сыграла Мерьем Узерли, заклятого врага своих родителей. Ибрагим-паша и Хатидже султан недолюбливали славянскую фаворитку султана Сулеймана. А сценаристы «Великолепного века» решили добавить интригу в сюжет, продумав любовную линию между Хуриджихан и сыном Хюррем султан — шехзаде Баязитом.

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