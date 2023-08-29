Никита Ефремов отправился работать в колонию: вышел трейлер нового сериала «Крутая перемена»

Никита Ефремов и Ольга Медынич впервые встретились в актерском дуэте в новом сериале «Крутая перемена». Премьера скоро состоится в онлайн-кинотеатре Start: 1 сентября для просмотра станут доступны две из восьми серий, далее картина будет выходить по одному эпизоду каждый вторник до 10 октября.

Любопытно, что главные роли специально прописывал под этих актеров. По сюжету, молодой педагог (Ефремов) пошел наперекор семейной традиции и, бросив карьеру учителя, уехал в Москву. Но его бизнес прогорел, и теперь единственный способ поправить дела — продать провинциальный фамильный дом, в котором, по слухам, жил сам Пушкин.

Но есть проблема: для сделки нужно разрешение отца, а тот отбывает срок в колонии и винит в этом именно сына. Чтобы наладить отношения, главный герой идет на хитрость и устраивается учителем в вечернюю школу при колонии. Но этого, кажется, мало, и в доказательство искренности намерений вернуться к преподаванию, он параллельно устраивается в обычную школу учителем литературы.

Днем педагог прививает любовь к прекрасному подросткам, а вечером — заключенным. И не всегда понятно, в какой школе работать безопаснее. Смотрите трейлер картины.