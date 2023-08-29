Никита Ефремов отправился работать в колонию: вышел трейлер нового сериала «Крутая перемена»

Никита Ефремов и Ольга Медынич впервые встретились в актерском дуэте в новом сериале «Крутая перемена». Премьера скоро состоится в онлайн-кинотеатре Start: 1 сентября для просмотра станут доступны две из восьми серий, далее картина будет выходить по одному эпизоду каждый вторник до 10 октября.
Любопытно, что главные роли специально прописывал под этих актеров. По сюжету, молодой педагог (Ефремов) пошел наперекор семейной традиции и, бросив карьеру учителя, уехал в Москву. Но его бизнес прогорел, и теперь единственный способ поправить дела — продать провинциальный фамильный дом, в котором, по слухам, жил сам Пушкин.
Но есть проблема: для сделки нужно разрешение отца, а тот отбывает срок в колонии и винит в этом именно сына. Чтобы наладить отношения, главный герой идет на хитрость и устраивается учителем в вечернюю школу при колонии. Но этого, кажется, мало, и в доказательство искренности намерений вернуться к преподаванию, он параллельно устраивается в обычную школу учителем литературы.
Днем педагог прививает любовь к прекрасному подросткам, а вечером — заключенным. И не всегда понятно, в какой школе работать безопаснее. Смотрите трейлер картины.
Также в сериале снялись Анастасия Тодореску («Кошка», «Пассажиры», «Игра на выживание»), Игорь Черневич («Карамора», «Хороший человек»), Евгения Дмитриева («За полчаса до весны», «Два холма», «Жиза») и другие актеры. Режиссер — Карен Оганесян.
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Любопытный факт: прототипом главного героя «Крутой перемены» стал реальный учитель литературы — его дневниками о работе в колонии вдохновлялись авторы сериала, и он же консультировал создателей проекта о быте в исправительном учреждении.
Съемки проходили в Нижегородской области — в городе Арзамас. Там же авторы картины нашли настоящую колонию, кинематографичную и удобную для съемок. За производство сериала отвечала кинокомпания «Карго» при поддержке Института развития интернета.