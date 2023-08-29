Пересильд станет мамой киберспортсмена, а Робак - киберпапой: актеры снимаются в семейной комедии

Кинокомпании 1-2-3 Production и Monumental Vision по заказу телеканала ТНТ начали съемки комедийного сериала «Киберпапа» с Юлией Пересильд и Александром Робаком в главных ролях. Зрителей ждет новый взгляд на вечную тему отцов и детей через призму современных реалий и киберспорта.
Режиссером картины выступает Эдуард Бордуков («Пищеблок-2», «На острие», «Я буду жить»). Шоураннеры – Жаргал Бадмацыренов («Шаман», «Саня, газуй!», «Маньячелло») и Виктор Митрофанов («Шаман», «На страже пляжа», «Ночной режим»).
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
По сюжету, 50-летний мужчина (Робак) вдруг понимает, что его жизнь – это маленькая каторга: работа напоминает монотонную рутину, а отношения с женой (Пересильд) лишь прибавляют поводов для головной боли.
Чтобы хоть как-то наладить отношения с пасынком, главный герой соглашается вступить в его киберспортивную команду. Ко всеобщему удивлению, сварщик со стажем оказывается очень хорош в виртуальном пространстве, а все благодаря его исключительному глазомеру. Для членов команды дяденька становится настоящим наставником, другом и киберпапой.
Александр Робак в сериале «Киберпапа». Фото: PR 1-2-3 Production
«Меня этот проект привлек тем, что в формате доброй семейной комедии мы рассказываем о взрослении как подростков из киберкоманды, так и, казалось бы, уже взрослых героев, - говорит режиссер Эдуард Бордуков. - Мы хотим сделать историю, которая объединит поколения и будет интересна и взрослым, и детям».
«Из личного опыта могу сказать, что через игру легче всего донести до сына какие-то важные мысли и отцовские наставления. Так в интерактивном формате ребенок учится терпению, упорству и понимает, как важно развивать свои умения ради будущих легких побед. Классно, что всегда можно сохраниться и переосмыслить свои поступки, получается тест-драйв взрослой жизни и решения реальных проблем», – добавляет креативный продюсер Виктор Митрофанов.
«Зрителей ждет хорошая история про взросление подростков-геймеров, любовь отчима, дружбу, настоящую простую любовь в семье и про щи!» - отмечает актриса Юлия Пересильд.
Премьера 17-серийной комедии «Киберпапа» состоится на канале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier.