Пересильд станет мамой киберспортсмена, а Робак - киберпапой: актеры снимаются в семейной комедии

Кинокомпании 1-2-3 Production и Monumental Vision по заказу телеканала ТНТ начали съемки комедийного сериала «Киберпапа» с Юлией Пересильд и Александром Робаком в главных ролях. Зрителей ждет новый взгляд на вечную тему отцов и детей через призму современных реалий и киберспорта.

Режиссером картины выступает Эдуард Бордуков («Пищеблок-2», «На острие», «Я буду жить»). Шоураннеры – Жаргал Бадмацыренов («Шаман», «Саня, газуй!», «Маньячелло») и Виктор Митрофанов («Шаман», «На страже пляжа», «Ночной режим»).

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По сюжету, 50-летний мужчина (Робак) вдруг понимает, что его жизнь – это маленькая каторга: работа напоминает монотонную рутину, а отношения с женой (Пересильд) лишь прибавляют поводов для головной боли.

Чтобы хоть как-то наладить отношения с пасынком, главный герой соглашается вступить в его киберспортивную команду. Ко всеобщему удивлению, сварщик со стажем оказывается очень хорош в виртуальном пространстве, а все благодаря его исключительному глазомеру. Для членов команды дяденька становится настоящим наставником, другом и киберпапой.