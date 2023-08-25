Что Саманта сказала Кэрри, появившись в сериале «И просто так»

24 августа вышел финальный эпизод второго сезона сериала «И просто так» - продолжения «Секса в большом городе». Как и было обещано, в этой серии вживую появилась Саманта в исполнении Ким Кэттролл. Правда, всего лишь для короткого эпизода телефонного разговора.

Напомним, ранее актриса наотрез отказывалась возвращаться в проект. По сюжету, ее героиня переехала в Великобританию, поэтому отсутствует в жизни старых подруг. Но фанаты очень ждали, чтобы она вернулась. И вот исполнительница роли сдалась, пусть и ради небольшого камео.

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В начале эпизода, в котором Кэрри устраивает вечеринку-прощание со своей старой нью-йоркской квартирой (в которой столько всего произошло), ей неожиданно звонит Саманта. Сама героиня едет в машине, одетая в красное платье и серебристый плащ. Она извиняется, что не успела на праздник подруги.

«Мой рейс задерживается на три часа, Кэрри! Я не смогу приехать вовремя», — говорит Саманта.

Она объясняет, что Миранда и Шарлотта рассказали ей о вечеринке, и вот ей захотелось внезапно прилететь из Англии, чтобы устроить старой подруге сюрприз.

«Ну, это же твоя квартира, я должна засвидетельствовать свое почтение, — продолжила Саманта и попросила Кэрри включить громкую связь. — Спасибо за все, черт возьми, потрясающая, потрясающая квартира».

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