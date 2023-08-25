Почему султан Сулейман на самом деле отдал приказ о казни Ибрагима-паши

Многие до сих пор задаются вопросом, почему султан Сулейман отдал приказ о казни Ибрагима-паши, которому доверял как самому себе. Будучи греком по происхождению Ибрагим попал во дворец Сулеймана еще в Манисе, когда тот был шехзаде. Позже верный слуга стал хранителем султанских покоев, а затем и Великим визирем Османской империи.

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Главная ошибка Ибрагима-паши была в том, что он не сомневался в привязанности падишаха. Гордыня и властность буквально вскружили ему голову.

Вот что об этом говорил в документальном фильме о съемках «Великолепного века» Бурак Озчивит, сыгравший Малкочоглу Бали-бея.