Почему султан Сулейман на самом деле отдал приказ о казни Ибрагима-паши

Многие до сих пор задаются вопросом, почему султан Сулейман отдал приказ о казни Ибрагима-паши, которому доверял как самому себе. Будучи греком по происхождению Ибрагим попал во дворец Сулеймана еще в Манисе, когда тот был шехзаде. Позже верный слуга стал хранителем султанских покоев, а затем и Великим визирем Османской империи.
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Главная ошибка Ибрагима-паши была в том, что он не сомневался в привязанности падишаха. Гордыня и властность буквально вскружили ему голову.
Вот что об этом говорил в документальном фильме о съемках «Великолепного века» Бурак Озчивит, сыгравший Малкочоглу Бали-бея.
«Ибрагим паша был так ослеплен гордыней, что уже не замечал Сулеймана. Хотя своим существованием был обязан именно султану», - подметил Озчивит, описывая характер и нравы Ибрагима-паши.
Окан Ялабык в образе Ибрагима-паши с Халитом Эргенчем. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
Такого же мнения придерживается и актер Селим Байрактар, он сыграл Сюмбюля-агу.
«Ибрагим-паша разрушил свою личную империю из-за личных особенностей и это его самая большая проблема», - заверил актер.
Расплатой за подобную дерзость со стороны Ибрагима-паши стала его голова. Султан Сулейман, который когда-то восхищался и одаривал своего слугу дворцами и несметными богатствами, отнял у Ибрагима все, власть, сокровища, включая и его жизнь.