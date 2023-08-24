«В 40 лет жизнь только начинается»: ТНТ покажет сериал о возрастных первокурсницах

Вечером 4 сентября канал ТНТ начнет показ нового сериала «Первокурсницы» производства компании Comedy Club Production. Главные роли в истории о том, что начинать жизнь сначала никогда не поздно, сыграли Анна Уколова («Домашний арест») и Екатерина Стулова («Жуки»).
По сюжету, две подруги к своим 40 годам поняли, что пробовали в жизни многое, а вот для себя еще не жили, но цифра в паспорте — это не повод бояться перемен. После того, как сыновья одной уходят в армию, а другая узнает об измене мужа, героини встречаются и жалеют о годах, которые, как им кажется, прошли впустую.
Женщины посетовали на то, что когда-то бросили институт на первом курсе. И вот она решают вернуться в вуз и снова заселиться в родное общежитие, чтобы начать все заново. Сорокалетним студенткам придется нелегко и в учебе, и в общении с молодым окружением. Но дамы не собираются сдаваться на пути к своему счастью.
«Первокурсницы» — очень добрая и жизнелюбивая комедия, и, как мне кажется, именно такие сериалы сейчас нужны большой зрительской аудитории, - говорит актриса Анна Уколова. — Моя героиня Настя поняла, что где-то в жизни она оступилась, недостаточно позаботилась о себе, но это осознание не привело к тому, что героиня пала духом и сдалась».
«Наоборот, она решила взять себя в руки и сделать то, на что не хватило сил в прошлом. Мне кажется, это очень правильный посыл, и я надеюсь, что наши с Екатериной Стуловой персонажи поддержат и вдохновят зрителей».
«В сериале «Первокурсницы» несколько главных идей. Первая — это женская дружба, которую две героини, две девчонки смогли сохранить в течение многих лет, несмотря на разницу характера, разный образ жизни и темперамент. Они остаются вместе, они верны друг другу, поддерживают друг друга даже в самых авантюрных вещах», — отмечает актриса Екатерина Стулова.
«А вторая идея в том, что даже в 40 лет можно изменить свою жизнь. Мы все, конечно, знаем это по фильму «Москва слезам не верит», в нем есть крылатая фраза: «В 40 лет жизнь только начинается». Так и у наших девчонок. В какую сторону — узнаете позже».
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Режиссером проекта стал Илья Ермолов («Разрешите обратиться», «За кулисами»), креативные продюсеры и авторы сценария — Юлия Галиченко («Триада») и Максим Вахитов («Гусар»).
Также в картине играют Людмила Артемьева, Александр Обласов, Екатерина Новокрещенова, Ян Цапник и другие актеры.
Смотрите новый комедийный сериал «Первокурсницы» — с 4 сентября в 21:00 на канале ТНТ.