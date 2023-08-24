«В 40 лет жизнь только начинается»: ТНТ покажет сериал о возрастных первокурсницах

Вечером 4 сентября канал ТНТ начнет показ нового сериала «Первокурсницы» производства компании Comedy Club Production. Главные роли в истории о том, что начинать жизнь сначала никогда не поздно, сыграли Анна Уколова («Домашний арест») и Екатерина Стулова («Жуки»).

По сюжету, две подруги к своим 40 годам поняли, что пробовали в жизни многое, а вот для себя еще не жили, но цифра в паспорте — это не повод бояться перемен. После того, как сыновья одной уходят в армию, а другая узнает об измене мужа, героини встречаются и жалеют о годах, которые, как им кажется, прошли впустую.

Женщины посетовали на то, что когда-то бросили институт на первом курсе. И вот она решают вернуться в вуз и снова заселиться в родное общежитие, чтобы начать все заново. Сорокалетним студенткам придется нелегко и в учебе, и в общении с молодым окружением. Но дамы не собираются сдаваться на пути к своему счастью.