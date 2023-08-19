Стала известна конкретная дата, когда Саманта появится в сериале «И просто так»

24 августа потоковый сервис HBO Max выпустит финальную серию второго сезона сериала «И просто так» - продолжения культового «Секса в большом городе». В Сети уже гуляет промо-ролик финала с одной очень интересной деталью.

В видео показано, как Кэрри (Сара Джессика Паркер) приглашает всех своих друзей на последний званый ужин в свою любимую квартиру в Нью-Йорке, прежде чем она официально переедет из нее на новое место со своим вновь обретенным возлюбленным Эйданом Шоу (Джон Корбетт).

Ролик кончается тем, что у главной героини звонит телефон, и на экране отображается имя Саманта. Именно в последней серии зрителям покажут ту самую сцену, в которой героиня Ким Кэттролл вернется на экран.