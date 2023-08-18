«Предала Хюррем ради ночи с Сулейманом»: как сейчас выглядит 37-летняя Бурджу Туна — Гюльнихаль хатун

Бурджу Туна в образе Гюльнихаль хатун стала одной из самых любимых актрис миллионов телезрителей по всему миру. Свой персонаж она наделила покладистым нравом, честностью, мягкостью. С турецкого имя Гюльнихаль переводится как «молодой росток цветка». Вот почему Сюмбюль-ага выбрать это имя для попавшей в качестве рабыни в гарем испуганной девушки.
Гюльнихаль хатун была непросто рабыней, она стала самой близкой подругой Хюррем султан (ее сыграла Мерьем Узерли), так как у обеих были славянские корни. Однако Ибрагим-паша использовал слабую девушку в своих интересах. Поняв, что Гюльнихаль близка с Хюррем султан, он нанес фаворитке султана Сулеймана удар в спину. Ибрагим-паша тайно отправил Гюльнихаль на хальвет к султану. Позже о предательстве единственной подруги узнала Хюррем султан. Для нее это стало большим испытанием.
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Хюррем султан могла доверять только Гюльнихаль хатун. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
Бурджу Туна в образе Гюльнихаль хатун с Мерьем Узерли. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
Бурджу Туна все также привлекательна. Фото: личный архив
Бурджу Туна с мужем. Фото: личный архив
Бурджу Туна нисколько не изменилась и даже спустя 10 лет после окончания сериала «Великолепный век» может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Вот только прическу актриса носит другу — она сделала каре. В сериале у нее длинные волосы. Бурджу еще в 2020 году вышла замуж и счастлива в браке.
«Предала Хюррем ради ночи с Сулейманом», «У Гюльнихаль хатун особого выбора не было, ей приказали, она пошла», «Могла сразу все рассказать Хюррем! Та бы ворвалась в покои султана и устроила бы там такой переполох, что уже не до Гюльнихаль бы было всем», «Ибрагим, змеюка, знал, как больно ударит Хюррем! Навредил через близкую подругу», «Гюльнихаль была кроткой, как овечка! Султан бы ее быстро забыл», - пишут фолловеры.