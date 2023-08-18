«Предала Хюррем ради ночи с Сулейманом»: как сейчас выглядит 37-летняя Бурджу Туна — Гюльнихаль хатун

Бурджу Туна в образе Гюльнихаль хатун стала одной из самых любимых актрис миллионов телезрителей по всему миру. Свой персонаж она наделила покладистым нравом, честностью, мягкостью. С турецкого имя Гюльнихаль переводится как «молодой росток цветка». Вот почему Сюмбюль-ага выбрать это имя для попавшей в качестве рабыни в гарем испуганной девушки.

Гюльнихаль хатун была непросто рабыней, она стала самой близкой подругой Хюррем султан (ее сыграла Мерьем Узерли), так как у обеих были славянские корни. Однако Ибрагим-паша использовал слабую девушку в своих интересах. Поняв, что Гюльнихаль близка с Хюррем султан, он нанес фаворитке султана Сулеймана удар в спину. Ибрагим-паша тайно отправил Гюльнихаль на хальвет к султану. Позже о предательстве единственной подруги узнала Хюррем султан. Для нее это стало большим испытанием.

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