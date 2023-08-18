Дети - в школу, родители - к экранам: 1 сентября стартует показ второго сезона «Жизни по вызову»

1 сентября в онлайн-кинотеатре Kion стартует показ второго сезона одного из самых успешных и обсуждаемых сериалов 2022 года «Жизнь по вызову». В продолжении авантюрной эротической драмы о рынке эскорт-услуг к своим ролям вернулись Павел Прилучный, Лиза Моряк, Владимир Сычев, Александр Яцко, Никита Кологривый, Василина Юсковец и Наталья Рудова.

По сюжету, бежавший за границу бывший владелец элитного эскорт-агентства возвращается в Москву, где изощренно мстит своим врагам – олигарху, разрушившему его жизнь, и человеку, убившему девочек из агентства. Главный герой возрождает свой нелегальный бизнес, но его главная цель – спасти свою дочь, которая назло отцу стала эскортницей.

Второй сезон сериала обещает рассказать жестокую историю о том, как в погоне за справедливым возмездием можно растерять принципы и остатки человечности. В картине по-прежнему много натуралистичных сцен, снятых в гипертрофированно гламурном антураже, обнаженных тел, крутых сюжетных поворотов и острых ситуаций.

«В первом сезоне мой герой был увлечен развитием бизнеса и практически потерял любимую дочь. Во втором Мэджик старается исправить прошлые ошибки. Но жажда мести затмевает все, и ситуация снова выходит из-под контроля. В новых сериях ждите еще больше драматичных моментов», - говорит актер Павел Прилучный.

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