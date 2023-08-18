Что Ибрагим-паша не смог простить Хюррем султан — стали заклятыми врагами, а не союзниками

Ибрагим-паша так и не смог простить Хюррем султан то, что она заняла его место рядом с султаном Сулейманом. Оба прекрасно понимали, что роль любимца падишаха может быть только у одного. И речь в первую очередь идет о неограниченной власти, которой обладал тот, кто находился ближе всего к султану.

Ибрагим-паша не мог смириться с тем, что его отодвинули на вторые роли. С появлением славянской фаворитки, падишах стал больше внимания уделять гарему. Историки уверены в том, что султан Сулейман непросто проводил ночи с прекрасной госпожой. Они много беседовали. С Хюррем султан повелитель обсуждал государственные и политические дела, советовался и доверял ее мнению. Это, конечно же, сильно задевало Ибрагима-пашу.

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Хюррем султан также видела в Великом визире Османской империи угрозу для себя и своих шехзаде. Так как Ибрагим-паша откровенно поддерживал Махидевран султан и ее сына — шехзаде Мустафу.