Привет для Меган: в финале сериала «Форс-мажоры» есть отсылка к принцу Гарри

На днях в западной прессе прошла новость, что популярный сериал «Форс-мажоры» (2011–2019), звездой которого была Меган Маркл, в июле 2023 года отметился 18 миллиардами минут потокового вещания. Похоже, американцы взахлеб пересматривают данное шоу, и наверняка интерес к жене принца Гарри играет в этом не последнюю роль.

Известно, что Меган снималась в проекте с первого по седьмой сезоны, затем вышла замуж за британского королевича в 2018 году, и последние два сезона создавались без нее. Однако персонаж Маркл (Рэйчел Зейн) косвенно присутствовала в сюжете. А еще создатели картины элегантно упомянули английского принца в самом последнем эпизоде.