Привет для Меган: в финале сериала «Форс-мажоры» есть отсылка к принцу Гарри

На днях в западной прессе прошла новость, что популярный сериал «Форс-мажоры» (2011–2019), звездой которого была Меган Маркл, в июле 2023 года отметился 18 миллиардами минут потокового вещания. Похоже, американцы взахлеб пересматривают данное шоу, и наверняка интерес к жене принца Гарри играет в этом не последнюю роль.
Известно, что Меган снималась в проекте с первого по седьмой сезоны, затем вышла замуж за британского королевича в 2018 году, и последние два сезона создавались без нее. Однако персонаж Маркл (Рэйчел Зейн) косвенно присутствовала в сюжете. А еще создатели картины элегантно упомянули английского принца в самом последнем эпизоде.
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В финальной серии есть забавный диалог между главными героями Харви и Луисом.
«Подожди секунду. Ты что, в утреннем пальто?» — спрашивает Харви у Луиса перед свадьбой.
«Конечно, я в утреннем пальто. И, честно говоря, я разочарован, что ты не в нем», — отвечает приятель.
«Луис, ты не принц Англии», — парирует первый.