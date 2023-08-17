«Проворачивал делишки с Хюррем!»: как сейчас выглядит 51-летний Энгин Гюнайдын — Гюль-ага

Энгин Гюнайдын стал знаменитым за пределами Турции благодаря роли в сериале «Великолепный век». Их дуэт с Селимом Байрактаром покорил сердца телезрителей по всему миру и, конечно же, полюбился российскому зрителю. Оба сыграли в сериале евнухов: Энгин предстал в образе Гюль-аги, а Селим Байрактар сыграл Сюмбюля-агу. Их юмор так понравился фанатам «Великолепного века», что эти персонажи стали любимцами наравне с главными героями.

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