«Проворачивал делишки с Хюррем!»: как сейчас выглядит 51-летний Энгин Гюнайдын — Гюль-ага

Энгин Гюнайдын стал знаменитым за пределами Турции благодаря роли в сериале «Великолепный век». Их дуэт с Селимом Байрактаром покорил сердца телезрителей по всему миру и, конечно же, полюбился российскому зрителю. Оба сыграли в сериале евнухов: Энгин предстал в образе Гюль-аги, а Селим Байрактар сыграл Сюмбюля-агу. Их юмор так понравился фанатам «Великолепного века», что эти персонажи стали любимцами наравне с главными героями.
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Энгин Гюнайдын в образе Гюля-аги с Селимом Байрактаром. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Без обычной чалмы Энгина Гюнайдына сложно узнать. Фото: личный архив
Энгин Гюнайдын поседел, хотя совсем не постарел. Фото: личный архив
В свой 51 год Энгин Гюнайдын остается все таким же крепким, но, правда, седовласым. Видеть актера в таком виде вне сериального образа поклонникам непривычно.
«Проворачивал делишки с Хюррем!», «Обожаем и Гюль-агу, и Сюмбюля-агу», «Да-а! Эта парочка самая крутая! Как Гюль-ага вечно хитрил и увиливал, а Сюмбюль-ага пытался его подловить», «Гюль-ага верно служит своей султанше», «Классный такой!», «Скучаем по Гюль-аге», — пишут фолловеры.