«Без ума влюбилась в Малкочоглу»: как сейчас выглядит 38-летняя Пелин Карахан — Михримах султан

Пелин Карахан в своем микроблоге поделилась свежими снимками, представ во всей красе. Актрисе из турецкого сериала «Великолепный век» — 38 лет! Она, кстати, всего на год младше своей сериальной Валиде султан — Мерьем Узерли. Но это не помешало им сыграть мать и дочь в популярном историческом проекте.
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Пелин Карахан в образе Михримах султан с Бураком Озчивитом. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
А так Пелин Карахан выглядит спустя 10 лет после съемок в сериале "Великолепный век". Фото: личный архив
Пелин Карахан стала блондинкой. Фото: личный архив
Пелин Карахан сменила имидж, став блондинкой. К тому же, актрису заподозрили в пластике. Хейтеры уверены, что сериальная дочь Хюррем султан подправила форму губ, носа и даже подбородок.
«Без ума влюбилась в Малкочоглу», «Стала еще краше!», «Блондинка?», «Какая-то другая! Губы, подбородок и нос — пластика?», «Раньше в ней изюминка была», «Как с обложки! Красотка», «Точно пластика! Под копирку тип лица», «Что с губами? Стали пухлыми», «Ей все это идет, даже если и пластика», - пишут фолловеры.