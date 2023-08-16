«Без ума влюбилась в Малкочоглу»: как сейчас выглядит 38-летняя Пелин Карахан — Михримах султан

Пелин Карахан в своем микроблоге поделилась свежими снимками, представ во всей красе. Актрисе из турецкого сериала «Великолепный век» — 38 лет! Она, кстати, всего на год младше своей сериальной Валиде султан — Мерьем Узерли. Но это не помешало им сыграть мать и дочь в популярном историческом проекте.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».